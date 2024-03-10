料理功夫／香蘭小蛋糕

香蘭小蛋糕

香蘭葉（pandan leaf）其獨特的香味與青翠顏色廣為東南亞 人喜愛，把它拿來作各式甜點。在美國，可以在中國超市的冷凍櫃找到香蘭葉。

今天，我也來做香蘭葉杯子蛋糕，出爐後裝飾一番，稱得上是一道色香味俱全、又非常吸睛的點心了。

蛋糕材料：

蛋6個、蔬菜油60克、優格或者牛奶 65克、糖60克、低筋麵粉120克、香蘭葉兩片、紙杯子24 個， 杯子烤盤兩個。

裝飾材料：

植物性奶霜（frostin Pride）、巧克力碎片、櫻桃、Pocky餅乾棒。

奶霜與擠花袋

作法：

1.預熱烤箱 350 ℉。

2.將蛋白與蛋黃分別置入無油無水的乾淨盆內。

3.香蘭葉加40克水，用果汁機打碎，濾出汁。

4.另取一盆，將優格、蔬菜油、香蘭葉汁混均勻後加入過篩過的麵粉及蛋黃混合均勻。

5.蛋白加一滴醋後以電動打發器用高速打出泡，分三次加入糖，打至濕性發泡。

6.舀一大勺蛋白霜拌入步驟4的蛋糊 ，稍加攪拌均勻後， 將整個蛋糊倒入剩餘的蛋白霜拌勻。

7.將攪拌完成的蛋糊分別倒入放在杯子烤盤上的紙杯，約八分滿，送入烤箱前，在桌上震一下，讓氣泡震出，烤約10至12分，以牙籤插入無沾黏即可。

8.將奶霜打發，用大花嘴擠出花狀在蛋糕上，裝飾就隨意。我先用碎巧克力妝點，再加上櫻桃及Pocky餅乾棒即可。

小叮嚀：

植物性奶霜在 Smart and Final store 凍箱櫃可買到。

如用動物性奶霜 (whipping cream)，打發前加些糖較易打發，盆中也不能有水。