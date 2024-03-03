養生／麥得飲食法 預防失智穩三高

研究顯示藍莓對人類健康益處很多。(美聯社)

不定時用餐，加上熬夜作息大亂，超級傷身。若吃進了過多熱量，會增加體內發炎物質，不僅身材腫了一圈，肥胖也會加速大腦老化，傷害大腦神經元、認知功能變差，增加罹患失智症風險。

台灣營養師徐佳靖表示，除了不良生活習慣，「吃」是最直接影響身體健康的關鍵。民眾常見的NG飲食行為，包括加工食品及重口味食物吃太多、愛吃炸物、紅肉吃過量、攝取過多含糖飲料等，都會讓腦部受到自由基損害。

害怕失智症，徐佳靖建議，可採行有「心智飲食」之稱的「麥得飲食」，此飲食法結合得舒飲食和地中海飲食，提倡多吃原型食物、大量食用綠色蔬菜及莓果類，只要認真執行，對於預防失智、穩定三高 都有效。

徐佳靖強調，藍莓、草莓、桑椹、黑醋栗等水果富含類黃酮和花青素，是絕佳抗氧化劑，多食用有助減緩認知功能退化、保護心血管，特別是血管性失智症的發生。

失智症好發於65歲以上族群，徐佳靖說，可藉由飲食延緩惡化速度。以台灣國健署的「每日飲食指南」為基礎，均衡攝取全榖雜糧、蛋魚豆肉類、乳品、蔬菜、水果、油脂及堅果種子類，獲得完整營養素；掌握「三好一巧」：吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧，做為高齡族群的飲食原則。

徐佳靖提醒，失智症患者因認知功能變差，可能無法辨識菜餚，最好將食物盛裝在一個盤子或碗內，筷子或叉子、湯匙擇一使用，並在患者的視線內放置食物。若有吞嚥障礙問題，務必諮詢語言治療師進行評估，討論如何準備餐點，可轉介營養師了解失智專業照護技能；若合併缺牙、假牙、牙口不好等咀嚼問題，也要尋求牙科治療，維護口腔衛生。

●麥得飲食注意事項

1.每周至少食用一次海鮮

2.每周食用紅肉不超過4次

3.避免加工肉品