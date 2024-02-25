城市傳真／時隔30年 重遊聖路易市

2019年6月，密西西比河洪水淹到拱門腳下。（作者提供）

在80年代後期，我們公司有個大客户在密蘇里州 聖路易市東邊的伊利諾州，我每月至少去做一次客服，去看看產品表現，並請他們吃頓飯。

聖路易市的機場在西邊，所以來回經過聖路易市著名的「拱門」幾十次，都只是過門而不入。

美國宣布獨立期間，聖路易市仍是法國屬土。至1803年「路易斯安納購地」，聖路易與其他中西部地區，被賣給了美國，和其他中西部許多大城市一樣，水牛城、克里夫蘭、聖路易市有輝煌的歷史。在1990年，它是美國第四大城，20世紀前半葉，聖路易斯工業發展至頂峰，吸納大量移民，使其人口在1950年達到頂峰85萬6796人，後來市內的大公司都被外地的更大公司吞併了，像啤酒廠「安海斯-布希」(Anheuser-Busch)，動物食品廠「羅爾斯頓-普瑞納」(Ralston-Purina)，飛機製造廠麥克唐納-道格拉斯公司 (McDonnell-Douglas)，農業公司孟山都 (Monsanto)等。

美國陸軍軍官梅里韋瑟·路易斯和威廉·克拉克率隊從聖路易斯出發，遠征西部地區。圖為他們於於1804年西征起點的紀念雕像。（作者提供）

西部探險隊 聖路易出發

1804年由美國總統湯瑪斯·傑弗遜派遣，美國陸軍軍官梅里韋瑟·劉易斯和威廉·克拉克率隊從聖路易斯出發，遠征西部地區。探險隊沿著密蘇里河逆流而上向西，並於此年5月抵達太平洋海岸。1806年9月23日探險隊勝利返回聖路易，在鄰近的里斯郡的臨河公園裡，有雕像就是紀念這西征的起點。

1991年，内人的二姊搬來聖路易市，我們在1992、1993年兩個暑假去與她們團聚，帶著上小學的孩子去科學中心見識，誰知進去就有個美國小孩叫著老大的名字，原來他是500英哩外北徳州同班同學，天下居然有這麼巧的會合。那年密西西比河閙水災，拱門下沿河旁本有幾間餐館建在河上，像麥當勞、漢堡王等，全都被淹掉了，真可惜。

聖路易市市區有個森林公園(Forest Park)，比紐約市的中央公園大兩倍，1904年「路易斯安納購地」100周年萬國博覽會、1904年夏季奧林匹克運動會在聖路易斯舉行，聖路易市也成為第一個舉辦奧林匹克運動會的北美洲城市。世博及世運的一些標誌都保留在此。園中的藝術館及歷史博物館都免費參觀。

聖路易市藝術館的藏品：北宋汝窯青釉撇口盤。（作者提供）

藝術館 珍藏北宋汝窯

藝術館進口處一大片草坪(Art Hill)，漂亮又壯觀，兩層樓，當然不及紐約和芝加哥的藝術館大，東方藝術品也不是頂多，但有一個北宋汝窯青釉撇口盤。北宋汝窯被公認是瓷器之王，存世只有62件，有兩件在美國，另一個在克里夫蘭博物舘，我也特地去參觀過。

聖路易市藝術館東方部門有位中國女士，曾經在聖路易市中文新聞報上寫過一篇文章介绍這盤子，可惜館方仍將此盤與其他盤子們並排，没有放在特別顯著的展示，最近世界日報曾登過一篇短文介紹了這森林公園。

在森林公園西邊就是著名的私立華盛頓大學，以醫學院出名，該校拿到的29個諾貝爾奬中，有23個是醫學獎，另一衆所皆知的就是性學大師馬士德博士在60年代做的性學研究，我問學校可不可以去參觀他的實驗室，重溫他們的性學研究，但被告知那幾個實驗室早拆掉了，真可惜。

華人陶光業 獲網球場命名

另一與中國人有關的就是有個網球場五年前被命名為William Tao (陶光業)。

他是來自北京，在華盛頓大學唸學士及建築碩士後，在聖路易市開業，幫學校及市區內蓋了不少大樓。他熱愛打網球，每周都會去學校的網球場打球。

美國中西部到處都有銀杏樹，森林公園内也不例外；但是我們不敢在公園内大庭廣衆下去樹下撿白果，每次都去較遠的一個小公園，去撿拾地上的白果。

自2016年美式足球公牛隊搬去洛杉磯後，美國三大職業球隊比賽在此就只剩紅雀棒球隊了，所幸聖路易市是個棒球城，美國職棒裡赢得最多冠軍的當然是紐約洋基隊，紅雀隊以11次排第二，我2010到2019年在聖路易上班，正好碰上2011冠軍隊的遊行。

2014年8月10日，在密蘇里州弗格森(Ferguson City)，邁克爾‧布朗 (Michael Brown) 被警官達倫‧威爾遜 (Darren Wilson) 槍殺，第二天黑人開始連續幾周的暴動，到處燒店，美國主流電視台都大幅報導，聖路易市一下子成為全國焦點中心。

聖路易市附近也有很多景點可玩，比如布蘭森 (Branson)，是田納西州的納許維爾之外，鄉村歌曲表演場地最多的地方。密蘇里州氣候四季分明，是美國產酒的大州之一，年產100萬加侖以上。有一條酒莊林立的9號公路沿密蘇里到華盛頓市，風景絕佳；剛進入94號公路的一個上坡，有個很大的佛塔，是美中佛教會；從聖路易市往北沿著河走100哩，就到漢尼拔 (Hannibal)， 沿路風景宜人。

美國文學巨匠馬克‧吐温在漢尼拔的故居，現在是博物館。（作者提供）

順遊漢尼拔 馬克吐溫故居

漢尼拔是美國文學巨匠馬克‧吐溫 (Mark Twain) 成長的地方，在那小城及河岸走走，才能親身體驗他小說中人物的生活。

阿帕拉契山脈的拓荒者和傳奇英雄丹尼爾‧布恩 (Daniel Boone)的老家也不遠，那兒看到了一塊百年茶磚，解說員也不知道他們生前喝不喝茶。

搖滾歌曲早期巨星查克‧貝瑞是土生土長聖路易市人，連太空人在太空艙裡還播放他的歌，市區西邊有個他的雕像。（作者提供）

搖滾歌曲早期巨星查克‧貝瑞 (Chuck Berry) 是土生土長聖路易市人，連太空人 在太空艙裡還播放他的歌，市區西邊有個他的雕像，他於2017年在聖路易市辭世，全市為他舉辦了隆重的葬禮。

2013年世界西洋棋冠軍賽在聖路易市舉行。（作者提供）

聖路易市市内還有個西洋棋(chess)博物館，所有美國西洋棋頂尖好手都曾來此磨練。2013年世界西洋棋冠軍賽在聖路易市舉行，我去看了三天。

再往東一些是美國辣根 (horseradish) 主產地科林斯維爾 (Collinsville, IL)，美國90%辣根產於此，在那兒超市可以買到新鮮的辣根，回去刨來吃，比瓶装的好吃百倍。

大部分美國人對美國的歷史多感興趣，會去印度安人遺址卡霍基亞 (Cahokia Mount) 朝聖；據猜測在西元1000年到1350年，有4萬印地安人住在這一區，現已是聯合國世界遺產。

從拱門看聖路易市中心。（作者提供）

市中心拱門 最大觀光 點

聖路易市最大觀光點，就是市中心密西西比河畔的拱門。該拱門於1963年2月12日開始施工，1965年10月28日竣工，成為城市新地標，總成本1300萬美元(相當於2018年的9260萬美元)。該紀念碑於1967年6月10日開放。大拱門是一座630英尺高的紀念碑，是世界上最高的拱門，是美國最高的紀念碑，也是世界上最高的不銹鋼紀念碑。

這個拱形頂上甲板長超過65英尺，寬7英尺，最多可容納約160人，每側16扇窗戶，每輛電車可容納五人，最多一次可載客40名，往返時間約9分鐘。

去聖路易市度假，好好細玩可消磨一周，市內有7萬多波士尼亞 (Bosnia)人，是全球波士尼亞國外最多人的城市，有正宗的波士尼亞餐館。市內的中國城不大，但也有幾家好吃的中國餐館；有很大的義大利區 (The Hill)，很多很夠水準的義大菜，東尼(Tony)有一年還被選上全美第一。城内到處都是非常棒的燒烤店 (BBQ)，因位於美東及美南的交接處，所以這兒的燒烤店有豬肉及牛肉可以選，愛好美食者都不可錯過。