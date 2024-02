稅務漫談／新稅季報稅 增添3不確定性

2023報稅季已開始,國稅局公布了納稅表格和說明。(美聯社)

民主黨急於推出的「2024年美國家庭與職工稅收減稅法案」(Tax Relief for American Families and Workers of 2024)(以下簡稱2024減稅法案),雖名為2024,但實質要害在2023(等到2024 稅務申報時,大選結果已定)。因為許多改變實施付諸於2023年,法案推出距離國稅局 宣布的2023稅季開始日(2024年1月29日)只差一個星期,這無疑為新稅季增添了不確定性。

1、兒童抵退稅 面臨調整

國稅局將被迫更新1040中的8812表(Credits for Qualifying Children and Other Dependents)以恢復疫情後(2021年)的兒童抵稅額(6至17歲為3000元、5歲以下為3600元)(兩黨尚未達成最後協議)。

但已達成協議並自2023年起實施的8812表中的第二部分,兒童退稅將作出重大修改。我們知道兒童稅設計的第一部分為抵稅(Credits),目前(2023年)為每名兒童2000元(最多至三個)。

但許多低收入 家庭因為收入低於「標準扣減額」(Standard Deduction,2023年夫妻合報家庭為2萬7700元,戶主家庭為2萬800元,單身或夫妻分報為1萬3850元)而「用不上」兒童抵扣額,因此才會進入8812表的第二部分以計算兒童退稅額(Refundable Credits)。

現行兒童退稅的計算方式為工作收入(Earned Income)2500元以上的部分乘以15%,最多不超過1600元。修改後的法規將在現行的15%工作收入基礎上,將計算所得兒童退稅額再乘以家庭兒童的數額(上限不超過三個),2023年新法修改後每個兒童的最高退稅額為1800元(2024年為1900元,2025年為2000元),這對於工作收入不夠高但孩子多的家庭,是極大的受益。

對於中產階級家庭(夫妻合報40萬元,單身戶主或夫妻分報20萬元),新法規定自2024年起,兒童抵稅額經「通貨膨脹」係數調整,增至2100元,2025年為2200元,使廣大中低收入家庭同樣受益。

此外,新法規定2024年起至2025年,享受兒童稅優惠的家庭可以選擇前一年的工作收入代替當年的收入計算兒童稅,如果可以獲得更多的抵退稅,這對於收入起伏(包括失業) 的家庭不無小補。

2、紅利全數折舊 延至明年底

「紅利」折舊(100% Bonus Depreciation)原定自2023年起「Phase-out」(逐步減少),即2023為80%,2024為60%,2025為40%,2026為20%,2027為0。新法規決定將百分之百「紅利折舊」從2022年底延至2025年底(即2026年起再實施逐步減少),這對於刺激中小企業投資無疑是好消息,對於廣大自雇業者也是利好。

以租車司機為例,2023年新車100%「紅利」折舊為1萬9200元,可多獲得3840元折舊扣減。 這對於申報1040 C表付「雙重稅」(Income & Self-Employment Tax)的計程車司機來說,可少付約1500至2000元的稅(包括州市稅)。

3、SALT扣減 中產階級關注

前總統川普於2017年12月推出的「減稅法案」(Tax Cuts and Job Act簡稱TCJA),其中對於中產階級頗具「殺傷力」的一項,為SALT扣減上限最多不超過1萬元。SALT為State & Local Taxes的縮寫,包括銷售稅(Sales Tax)、地稅(Property Tax)、W-2預扣州市稅 (Estimate & Withholding State & Local Wage Taxes),一般的中產階級家庭加起來都有3、4萬元,遠超過貸款利息,這還沒有包括2106表與工作相關的開支扣減(Unreimbursed Employee Expense Deduction),其中還可包括「家庭辦公室」開支扣減(Home Office Expense Deduction)一般約有5000至1萬元。

預算780億元的減稅法案中包括了將SALT扣減上限提高至2萬元的提案,如果兩黨能夠達成一致最後通過,將可大大提高中產階級重新回到「逐項扣減」(Itemized Deduction)的比率,減輕中產階級家庭的稅務負擔。

由於2023稅季已經開始,減稅法案所涉及的眾多稅表,如8812(兒童稅)、4562(折舊表)、A表(逐項扣減)等均已經國稅局審查,軟體公司更新開始作業,現在程咬金突然甩出「三板斧」,把這些重要表格全部推翻,尚不知兩黨什麼時刻可達成最後協議,交由拜登總統簽字生效,再由財政部授予國稅局更新有關稅務條款 (Publications)及表格(Forms),然後再交由軟體公司更新有關表格,恐怕2023年稅季已過了大半,由於這些減稅條例關係到的都是減稅及退稅,因此國稅局要決定是否延後接受某些表格(如8812兒童稅),這似乎也不大可能,因為大部分低收入家庭都急於收到退稅,會在稅季剛開始就遞交8812表,所以國稅局只能被迫再修改2023年稅表(Amend 1040X)或等到2024稅表申報時再補回額外的退稅。

從2023稅季開始,國稅局將開闢Direct Pilot Program適用於AGI在7萬9000以下,利息、社安金等Unearned Income不超過1500元的報稅家庭,但兒童退稅必在其中。不管哪種選擇,對於已經捉襟見肘、不負重荷的國稅局絕對都是「雪上加霜」,減稅法案會使各階層感到振奮,但也提高了新稅季將面臨的不確定性。(作者為註冊會計師)