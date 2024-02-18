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生活／他在家充電 比油費便宜10倍

／記者朱敏梓
在巴沙迪那的一處免費公共充電樁。（記者朱敏梓／攝影）
在巴沙迪那的一處免費公共充電樁。（記者朱敏梓／攝影）

根據市場調查公司J.D. Power在2023年3月的一項研究，約83%的電車車主，大部分的充電都是在家中進行。在家安裝充電樁，可以在夜間充電，方便白天使用，受到許多車主青睞。那麼安裝家用充電樁需要哪些步驟，充電費用又究竟如何呢？

根據輸出功率性能，充電樁分為三個檔次：level 1（慢充）、level 2（快充）及level 3（超充）。一級充電樁可以在標準的家用電源插座上充電，使用的是家用110伏特電源，一個小時可以充3至4哩，充電過程緩慢。二級充電樁通常適用於商業場所，或者家用充電樁，工作電壓為240伏特，電流在15A-80A之間，二級充電比一級快很多，充滿常見的電動車，約需四個小時。

●用二級充電 4小時充滿

想要安裝家用充電樁的話，通常有三部分費用。首先，電工安裝專用的240伏特充電插座的人工費，約為500至1000元，在某些特殊情況下可能價格更高；其次是電線等其他材料費；最後是充電器的費用。通常來說，大多數電動車製造商都提供可接入240伏特插座的二級充電器，對於一些不提供充電器的品牌來說，則需要自行購買專用或者第三方品牌充電器，價格通常在300至700元之間，例如特斯拉官方價格475元的充電器，以及最大的公共充電供應商之一ChargePoint出品的價格約550元的二級充電樁。這樣算下來，安裝家用充電樁的總體費用基本在千元以上。

●家用電費 每月多400元

花費千元安裝家用充電樁，究竟是否划算呢？南加波莫那(Pomona)的華人Ray在家安裝家用充電樁。Ray表示，他和妻子分別開一輛電動車和一輛燃油車，他倆因為職業很特殊，每天需要開車去好幾個地方，因此基本每天都需要充電和加油。他說，妻子的油車每個月的油費大約是3000元，而他在使用非用電高峰時期充電的情況下，家裡的電費每個月多了300至400元，這樣算下來，在家充電的費用比起油費，便宜很多。

當然，家用充電樁並不適用所有人。例如租房者想要改造家中插座，需要先獲得房東同意。此外，許多車商在購買電動車時，都會給出一定的激勵政策，例如免費一到兩年的公共充電樁充電優惠，對於一些並不需要頻繁充電的民眾來說，用公共充電樁可能是更好選擇。除此之外，許多城市有公共的免費充電樁，相較之下更經濟實惠。

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