我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不能沒有彼此」荷蘭93歲前總理與妻手牽手安樂死

心理學教授變建築師 華裔餘葛瑞花3年重現維多利亞古建築

醫藥／腸躁症屬功能性障礙 治療不必長期靠藥物

許政榆
低FODMAP食物 改善腸躁症(資料來源／許為捷 製表／許政榆)
低FODMAP食物 改善腸躁症(資料來源／許為捷 製表／許政榆)

現代人工作壓力大、生活習慣不正常、受情緒不佳及飲食不規律影響，容易發生大腸激躁症。醫師表示，腸躁症屬功能性障礙，症狀易與其他疾病混淆，無需長期使用藥物，但須調整飲食、維持運動習慣、良好生活作息及舒緩壓力，以免一再復發。

●3類型：腹瀉、便祕、混合

台灣昕新智慧診所院長、新光醫院健康檢查中心主任朱光恩表示，腸躁症發作時機與心理因素有密切關係，包括工作壓力大、經濟問題、家庭因素、感情問題、情緒不佳或憂鬱症等精神疾病復發時，都可能使腸躁症發作。朱光恩表示，腸躁症好發年齡落在20至60歲的職場工作者，尤其女性發生機率比男性高。

腸躁症常見腹瀉型、便祕型、混合型三種類型。朱光恩說，大腸蠕動、消化系統失調是腸躁症發生原因，屬於功能性障礙，常見腹脹、腹鳴、放屁次數多等症狀，最明顯症狀是「裡急後重」，明明想排便卻上不出來、不斷跑廁所。

但這些症狀容易與其他疾病混淆，須透過抽血、糞便潛血、大腸鏡、腹部超音波等檢查，排除其他貧血、膽囊、肝臟、胰臟等問題，或大腸息肉症、大腸癌等問題。

●先確定病因 是否為大腸癌

朱光恩提醒，若腹部不適，且變瘦、體重變輕、食欲變差等狀況，要小心是否為大腸癌，因部分大腸癌患者腫瘤位置長在直腸，也會出現腹瀉、解便解不乾淨的困擾。民眾應先做相關檢查，排除其他疾病，不要自認為腸躁症而未就醫，錯過黃金治療期。不過，若已排除其他疾病可能，腸躁症即使久未治療，並不會演變為大腸癌。

●別亂吃、多運動

治療大腸激躁症不一定要吃藥，朱光恩表示，維持良好生活作息才是重點，包括飲食定時定量、兩餐不要隔太久、避免「亂吃」冷熱交替食物、酸辣不忌口、暴飲暴食等；更應戒酒、戒菸，適時補充優質益生菌、酵母菌；曬曬太陽、多運動，紓解壓力，遠離大腸激躁症。

●腸道壞菌多 誘發腸躁症

新光醫院營養師許為捷表示，誘發腸躁症原因多與情緒壓力有關，像社經條件、地位較佳者，生活壓力大、工作繁忙、容易緊張者等都是好發族群。此外，若腸道菌叢改變，壞菌變多，也會誘發腸躁症。

針對三種類型腸躁症，飲食建議也有所不同。腹瀉型可多吃水溶性纖維，協助將腸道多餘水分吸出，例如秋葵、木耳、柑橘類等；便祕型則多攝取水分及蔬菜，增加排便順暢；混合型飲食避免高油、高鹽，少吃洋蔥、甘藍、氣泡水、含山梨糖醇成分的口香糖等，以避免脹氣。也應少喝咖啡、茶、酒。

歐美許多研究證實，運用「低FODMAP飲食法」，可改善腸躁症症狀。FODMAP食材攝取過多，無法在小腸被吸收而進入大腸，帶入水分造成腹瀉，一旦經過腸道細菌發酵，會產生氣體並引起腹脹、腹痛。因此腸躁症患者在症狀出現時，應暫時避開FODMAP飲食，例如小麥、牛奶、蜂蜜、芒果、豆腐等，待症狀緩解後再少量攝取。

便祕 咖啡 腫瘤

上一則

養生／深綠蔬菜維生素、礦物質、纖維多 營養又通腸胃

下一則

醫藥／察「便」觀色 讀懂便便密碼 看出身體警訊

延伸閱讀

39歲女紅斑性狼瘡性情突改變 併發高致死「1症候群」險喪命

39歲女紅斑性狼瘡性情突改變 併發高致死「1症候群」險喪命
保持腸道健康 這位營養專家每周吃30種植物

保持腸道健康 這位營養專家每周吃30種植物
拉肚子、便秘吃藥一直好不了 醫師建議不如多吃低腹敏食物

拉肚子、便秘吃藥一直好不了 醫師建議不如多吃低腹敏食物
養生／早晨來杯咖啡 助排便順暢

養生／早晨來杯咖啡 助排便順暢

熱門新聞

紐約市65歲以上人口以移民占大多數，由於收入低、沒積蓄、沒社安金，生活陷困境。（圖／123RF）

封面故事／低收老年移民 未來在哪裡

2024-02-04 13:03
白菜滷

料理功夫／圍爐必吃 白菜滷

2024-02-04 01:12
加拿大102歲的英葛蘭(Charlotte England)常和「芒果」(Mango，左)及「奇異果」(Kiwi，右)、兩個機器人述說往事。UBC大學助理教授洪莉蓮說，機器人所到之處會帶來歡樂，每次他們帶著機器人出現，房間裡的氣氛就改變了。（取自UBC大學）

封面故事／銀髮獨居不寂寞 「機器人」當老來伴

2024-02-04 12:25
美國經濟在2024年繼續面對許多障礙。（歐新社）

大仁說財經／美國經濟 今年面臨4大風險

2024-02-04 01:17
圖為新澤西收費公路的路況，隨時都會堵車。（作者提供）

生活／輪胎高速公路上扎釘 善良的陌生人舉動讓人暖心

2024-02-04 01:23
2024年2月移民排期。（製表／世界日報）

移民專頁／簽證為何會「倒退」？ 因為使用超出限額了

2024-02-04 01:14

超人氣

更多 >
男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落
搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相
艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌
何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多
驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空