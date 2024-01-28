料理功夫／美式早餐2式

早餐碗

早餐碗

傳統的美式早餐碗(Breakfast Bowl)，材料中的雞蛋 是固定班底，再隨心所欲的佐搭幾樣蔬食和些許葷食，這樣的混搭風味，不僅味覺與口感層次豐富，吃完是元氣滿滿，身心皆被妥當的安頓。

材料：

雞蛋5顆、鹽適量、鮮奶1/4杯、培根3條、中型馬鈴薯1顆、中型青椒1顆、鹽少許。

作法：

1.將蛋落入碗內，加入鹽和鮮奶攪拌均勻；培根切碎片狀；馬鈴薯皮刷洗乾淨後連皮一起切小丁，放入可微波的容器內微波2、3分鐘；青椒去蒂去籽切小丁，以上備用。

2.取一炒鍋熱適量的油，以中火將蛋炒至半熟，盛出。

3.原鍋再淋入適量的油，倒入培根碎片，以中小火炒3、4分鐘，盛出。

4.再開爐火，以餘油將馬鈴薯丁炒至熟軟。

5.加入青椒丁和少許鹽，轉中大火略炒。

6.最後將炒蛋和培根碎片回鍋和馬鈴薯丁及青椒丁快速翻炒，熄火，盛入2只碗內即可開動。

小叮嚀：

1. 馬鈴薯丁先微波，再入鍋炒會較省時與省瓦斯，而且馬鈴薯丁經過熱炒處理會更香。

2. 材料中的鹽分可以少量加入，開動前再淋入番茄醬也是一種討喜的風味與吃法。

香煎奶油蛋吐司

香煎奶油蛋吐司

此道早餐在夫家經常出現，每當香氣撲來，總是引得人一早就飢腸轆轆、食指大動。

材料：

吐司1片、奶油1大匙(1/8條)、雞蛋1顆、大蒜起司粉(或任何口味的起司粉)少許。

作法：

1.以大小適中的玻璃杯倒放在吐司中央，用力下壓切出一圓片吐司，將它放在一旁備用。

2.取一平底鍋並開小火，放入奶油熱至融化。

3.將有一圓洞的吐司放在溶化的奶油上，再迅速的將雞蛋破殼讓蛋落入圓洞內，小火慢煎至雞蛋底部凝固，翻面，將另一面煎熟，盛盤。

4.利用巴附在鍋內剩餘的奶油煎先前壓切出的小圓片吐司，兩面煎至金黃色，熄火。

5.開動前撒入起司粉即成。

小叮嚀：

1.不論使用何種器具壓切吐司，吐司的中間缺口應足以容納一整顆蛋為佳；反之亦可，只是品相會稍差。

2.雞蛋的熟度可自行決定，唯其熟度相對的會影響吐司的酥脆程度(本食譜 成品的雞蛋為全熟)。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報 新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。