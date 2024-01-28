邊境直擊／中國走線人進了美境 都去了哪？

中國走線人入境美國後要面臨獲取工卡、找工作、拿身分等重重難關。(記者趙健／攝影）

當走線 人費盡千辛萬苦翻過邊境的高牆進入美國，這看似是一段旅程的結局，但其實是萬里長征的開始。對於中國走線人而言，大多人來美國的目的是為了賺錢餬口，在入境後要面臨獲取工卡、找工作、拿身分等重重難關。

沒有帳篷的中國走線人，只能自己想辦法取暖。（記者陳開／攝影）

根據一名入境後在洛杉磯打工的走線人小李的分享，跨越邊境後，走線人們會先等待被CBP接走，有時候需要在荒野之中等上幾日，然後會被送到不同的CBP辦公點，接受審訊和登記，接著會被送到救濟站，可以獲得一些飲食，吃飽喝足後最後尋找下一站並開始在美國的生活。

首選紐約法拉盛 其次洛城

但是，小李指出，許多中國走線人因為目標明確，且來美國已將需要做的事情安排妥當，會跳過在救濟站吃飯的步驟，而是直接奔往想去的地方，並努力找工作，以盡快開始賺錢。小李表示，對於中國走線人而言，目前最熱門的目的地是紐約法拉盛，因為那邊適合的工作機會更多，且公交方便，其次是洛杉磯丁胖子廣場。

資深移民律師劉龍珠表示，走線人進入美國後都會申請政治庇護 以求獲得身分，因為走線是非法途徑，非法入境後結婚也不能獲得身分。大多中國走線人在抵達美國前就已經找好律師，進入移民監後，會立刻有律師前去保釋，再協助申請政治庇護，並等待面試。離開移民監，律師會協助先申請工卡，再申請綠卡。

政治庇護獲身分 遙遙無期

劉龍珠說，走線人申請政治庇護並獲得身分的過程往往遙遙無期。在移民局 面試後，等通知可能就得花上兩三年，如果面試不通過，還可以打庭甚至再上訴，這個過程可以等上十年。劉龍珠指出，目前走線人成功申請政治庇護的比率約為三分之一，此前因為聽說在夏威夷打庭容易通過，還掀起了一番潮流。

不過，劉龍珠指出，很多中國走線人並不在乎獲得美國身分，因為其主要目的是賺錢，許多人在中國已有家庭，故不計畫在美國久待，打拚幾年後會選擇回國，所以即便沒有獲得工卡或身分，也會選擇黑在美國繼續賺錢。作為黑戶，雖然留在美國困難，但想回中國時可以隨時坐飛機回去。

CBP在牆邊建走線人收容營地。（記者陳開／攝影）

宗教、政府迫害 申請主因

基於現在中國走線人不斷增加，辦理政治庇護也出現了新趨勢。劉龍珠分享，許多走線人在移民監就會被簡單訊問，如果問話不通過會立即被遣返。他還指出，目前中國走線人常用於申請政治庇護的原因主要有：宗教原因、遭到政府迫害、因拆遷上訪被毒打等。

根據在邊境上幫助走線人的志願者透露，目前走線入美的移民中約有20%會被遣返，因為人數增加，部分走線人在接受登記後，就面臨被丟在街上的情況，前途未卜。記者走訪聖地牙哥機場時，發現一些西裔走線人會滯留和駐紮在機場，等待明確下一步動作，但機場並未看見中國走線人身影。