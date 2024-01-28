邊境直擊／中國走線大軍5大特點 成特殊群體

剛入境美國的中國走線人，抱團在營地內尋找聚集地。（記者陳開／攝影）

近年來，所有非法穿越進入美國的走線 人中，中國人構成了一個特殊的群體。

特點1：並非全是窮人

疫情後，走線來美國的中國人，改變了人們對非法移民 的傳統印象：他們不再是生活在底層的勞工，而是一些對意識形態、社會結構和經濟環境不滿的人；其中一些人在中國甚至過著相當富足的生活。

在美墨邊境 的營地上，可以輕易分辨出來自中國的走線人。他們大多衣著整齊、裝備齊全，有些人甚至背著時尚皮包、穿著新款運動鞋，守在自己的拉桿箱旁，等待邊境巡警的拘捕。

特點2：喜歡抱團取暖

中國走線人的另一個特點是集體行動。在美墨邊境周圍的營地裡，他們三五成群，有些甚至是多達幾十個人的團隊，他們一起紮營、一起領物資，形影不離，鮮與外人交流。

一群從中國福州的年輕走線人告訴記者，他們之中有人曾是出租車司機，有人是理髮師，疫情後過於激烈的競爭環境，才讓他們鋌而走險。不過好在大家一起行動，路上並沒有遇到什麼困難。

特點3：有本地接應者

華人的風險意識通常較高，極少走一步算一步。相較於其他族裔的走線人，中國人對入境後的流程、離開庇護所後的打算以及對美國當前的就業形勢非常清楚。紐約是中國走線人的第一目的地，而且他們當中的很多人在美國都有事先聯繫好的接應者。

一名走線人表示，儘管美國許多城市的庇護所可以包吃包住，但中國人通常不會久留，而是希望儘早開啟新生活。

特點4：入境路線各異

中國走線人的路線通常更為複雜，且差異較大、由於簽證受限，一些人透過申根簽或日簽進入墨西哥，還有些人利用韓國簽證免簽進入巴拿馬，繞開熱帶雨林。還有人在中介的安排下，直接獲得墨西哥簽證，以最短的路線完成穿越。

此外，由於近年來社媒的興起，一些「走線前輩」會在抖音等平台分享自己的經驗，並透過Telegram等通訊軟件與有意者聯絡，提供諮詢。這使得一些人能夠在沒有「蛇頭」的情況下，自行規畫路線，僅花費幾千美元就能抵達美國。

特點5：冒險全家出動

在中國的走線大軍中，有許多全家出動的家庭，他們冒險的目的是為了給下一代尋求更開放的教育環境。一名來自中國四川的父親說，他希望自己四歲的女兒擁有一個快樂的童年。

【小檔案】

●走線人

走線人又稱無證客，簡單說就是非法移民。近兩年，不少中國人徒步穿越中美洲，在沒有合法移民證件的情況下，偷渡進入美國，他們通常被稱為「走線人」。「走線」與傳統「偷渡」的區別，是「走線」通常不經過專業「蛇頭（指從事經營及操控非法移民活動的人）」安排，成本相對較低。走線進入美國後，通常有兩種選擇；第一是不尋求合法身分打「黑工」賺錢，另一種是申請政治庇護，讓身分合法，但獲得審核通過時間不一。

背著時尚皮包、衣著整齊的中國走線人。（記者趙健/攝影）

●美墨邊界牆

自1980年代以來，無證移民闖關，是美國面臨的主要社會問題之一。1994年，隨著「北美自由貿易協定」通過，美國首次在美墨邊境修建圍牆。自那以後，美國持續加強邊境安全措施。2006年9月，時任總統布希通過了「2006年安全圍欄法案」，決定在美墨邊境新建約700哩的內外兩排圍欄。

2017年1月，時任總統川普簽署「促進邊境安全和移民執法」及「增進美國內陸地帶公共安全」，進一步限制無證移民進入美國。川普在未獲得國會批准情況下，動用聯邦政府資金用於加固或增築新牆。2023年10月，拜登總統決定延長部分地區的邊界圍牆。