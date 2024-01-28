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邊境直擊／中國走線人被關荒野「集中營」 生存面臨嚴峻挑戰

記者陳開、趙健、劉子為
華人走線人排隊領取食品。（記者陳開／攝影）
華人走線人排隊領取食品。（記者陳開／攝影）

美墨邊境危機從去年到今年，仍無緩解跡象。大量走線人闖關，令美國海關與邊境保護局(CBP)拘留中心人滿為患，不得不在邊境的荒野中，設置臨時拘留點。然而營內物資貧乏，讓走線人的生存面臨挑戰；有中國走線人受傷多日無人照顧，還有人病亡。

（影音來源：記者陳開、趙健、劉子為）

（影音來源：記者陳開、趙健、劉子為）

冬天的聖地牙哥(San Diego)，荒漠地區寒風凜冽。荒郊小鎮Jacumba Hot Spring，位於聖地牙哥東南約80哩，靠近美墨邊境墻，是走線人闖關的熱門地點之一。當地居民Samuel Schultz與非營利組織合作，每天帶領志願者為走線人提供人道主義救助。他表示，最近幾個月，每天都有約350到500名走線人在此闖關，其中近半是華人。

為方便管理數量龐大的走線人，CBP在邊境荒漠中設置多個臨時拘留營。Samuel Schultz說，具體的拘留營數目，CBP沒有公布。目前志願者團體找到三個，附近均無標誌性建築。志願者通常用「Moon」、「177」及「Willow」稱呼三個營地，其中「177」營地規模最大，經常有上百名走線人被拘留在此。

●露天營地環境糟 難擋嚴寒

Samuel Schultz表示，CBP拒絕稱呼這些臨時營地是拘留營，並稱走線人可以自由離開。但實際情況並非如此，這些走線人進入營地後，會被戴上腕帶。除CBP的車輛外，其他車輛根本不能將他們運走。「如果這不是拘留，那什麼是拘留？」

三個臨時營地通向外界的道路，都只有一條碎石子路，路口放有「限制區域」的路牌，只有授權車輛才可進入。記者跟隨志願者車輛，才得以進入營地。營區中，隨處可見荷槍實彈的CBP警員巡邏，面對記者的採訪問題，一概以無可奉告回覆。

Samuel Schultz說，露天的營地，環境不佳；入夜後氣溫會降至冰點，且伴強風。CBP不僅沒有準備任何遮風擋雨的措施，甚至基本的飲用水與食物都不足；現在營地內的帳篷，取暖用的烤火坑與木材，都是志願者捐贈及協助搭建起來的。

急診室醫師鄭向婷在醫療車內準備為走線人提供醫療服務。（記者陳開／攝影）
急診室醫師鄭向婷在醫療車內準備為走線人提供醫療服務。（記者陳開／攝影）

●華裔女醫師入營 國語服務

鄭向婷(Theresa Cheng)近期一直在當志願者幫助營內的走線人。她可能是目前在加州的美墨邊境上幫助走線人的志願者中，唯一會說國語的一位。她表示，營地衛生條件不佳，她十分擔憂流感等疾病。

鄭向婷是急診室醫生，任教於舊金山加大(UCSF)。她還是人權律師，也是公益組織「Border Kindness」的董事會成員。該組織一直致力於幫助美墨邊境上的走線人，不僅提供生活基本物資，還給走線人普及法律與人權。

鄭向婷去年11月從舊金山來到Jacumba Hot Spirngs，她和其他志願者每日往返於三個主要營點，駕駛小巴給走線人送水、食物、衣服、衛生巾及基本藥物等生活必需品，並向走線人宣傳他們的合法權益。

●中國人語言不通 求助無門

鄭向婷表示，中國走線人數量很多，他們絕大多數不會英文。曾有一名中國走線人，腿部受傷躺在帳篷內無人理；她及時發現，將他送急診。鄭向婷還發現，需要立刻獲得醫師關注的中國走線人其實不少，但很多受語言影響，求助無門。

因為營內資源有限，生存條件糟糕，還出現殘酷的「叢林法則」現象。有中國走線人說，自己活下來最重要，肯定要找青壯年「抱團取暖」，哪有閒工夫去管「老弱病殘」。受傷沒人管，同胞也不幫忙的冷漠現象，其實很多。

美墨邊境位於聖地牙哥的主要移民營地。（記者劉子為製圖）
美墨邊境位於聖地牙哥的主要移民營地。（記者劉子為製圖）

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