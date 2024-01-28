移民專頁／申請工作許可證 遇2情況

美國移民局處理根據I-485申請批准工作許可證的速度已加快。(美聯社)

讀者問：

我的優先日期PD是2022年7月底，現在EB1表B已經可以繳I-485申請EAD了。現在遇到兩個情況，想分別請教。

1、太太在2004至2006年以J-2簽證 來過美國了，用的老護照現在已遺失。她之後回國直到2020年再次來美讀書，用的是新護照。現在交I-485，要求以前的護照也要交影印本，而且舊護照上有出入美國的影印本，可以證明J-2符合兩年母國服務的要求。但是，現在老護照遺失了。請問這種情況該怎麼處理？

2、太太目前還是在學學生F-1簽證，估計今年底畢業，最近在面試今年暑假的實習生工作。如果現在跟我交I-485，萬一明年暑假要實習，是不是就只能開I-485的組合卡了？她也沒辦法再申請實習生的工作許可證(OPT EAD卡)了。如果我現在單獨交I-485之後，等排期快到的時候給她交表，這樣她說不定還可以先申請OPT EAD之後再拿combo，還是直接一起現在交I-485，她在實習時也用I-485 EAD？

答：

對於你的第一個問題，你的妻子可以出示她持J-2簽證來美國時所持有的家屬DS-2019表格的副本；她寫聲明書解釋她從2006年到2020年所做的事情 ；並用她擁有的任何在中國或任何其他國家居住的證據來支持這一點，包括她可能在美國境外申請和收到的任何後續護照。

關於你的第二個問題，我認為目前為你們倆提交I-485申請沒有任何不利之處。你們都可以申請工作許可證。我們已經注意到美國移民局 在根據I-485申請批准工作許可證方面行動更快，對於不複雜的案件，大多數在六個月之內就批准了。此外，美國移民局現依調整給予EAD有效期限為五年。