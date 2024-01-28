移民專頁／加急申請被退 留意發送的地址

讀者問：

申請了EB-1A特殊人才，上周用UPS寄到德州移民服務中心的加急處理地址TSC Premium Processing，今天整個申請被退回來了。移民局 的拒信說：我提交的I-129 petition費用不準。這是什麼情況？我申請的是EB-1A，交的是I-140，根本不是I-129。無論在我提交的 I-907、I-140或cover letter裡，都很明確地說了我申請的是EB-1A。我唯一能想到的是，我是不是應該在I-907和I-140裡填我申請的是E11，可能看的人不知道EB-1A就是E11？另外一個我覺得可能的原因是，他們覺得我寄錯轄區了。我現在人不在美國，寄的申請郵寄地址填的是我之前在新澤西(TSC轄區)住的地址，讓房東代收。居住地址填入的中國地址。也許他們覺得我不能靠一個TSC轄區的mailing address寄到TSC。但即使這樣，中國地址應該也能寄TSC啊？

答：

如果你提交的費用為700美元和250美元，那麼這些費用就是正確的費用，移民局不應拒絕外籍員工的I-140申請和I-907加急處理申請。看來你的選擇是向他們發送同一個包裹並附上解釋，或者重做表格並再次發送文件。關於如果你在中國，向何處發送申請，填寫新澤西州 地址的人的當前地址是：

美國移民局伊利諾伊州埃爾金(Elgin)地址：

美國郵政 服務 (USPS)：

USCIS

Attn: Premium I-140

P.O. Box 4008

Carol Stream, IL 60197-4008

私人快遞公司FedEx、UPS和DHL遞送：

USCIS

Attn: Premium I-140(Box 4008)

2500 Westfield Drive

Elgin, IL 60124-7836