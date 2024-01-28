我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

拜登將依法補助晶片廠 台積電入列…3月國情咨文前公布

養生／吃素易貧血？補鐵5須知

陳詩婷
茹素者應多補充菠菜、腰果與核桃、香菇、紅豆等食物，增加鐵質的攝取量。 （本報資料照片）
茹素者應多補充菠菜、腰果與核桃、香菇、紅豆等食物，增加鐵質的攝取量。 （本報資料照片）

吃素容易貧血？「缺鐵性貧血」是茹素者會貧血的主要原因。鐵是身體製造血紅素的原料，血紅素負責輸送氧氣到身體各器官組織，扮演代謝及活化細胞與荷爾蒙的重要角色。

一旦缺鐵，人體氧氣供應不足，容易發生缺鐵性貧血症狀，輕者會感到疲倦、頭暈、臉色發白；若長期缺鐵，會影響神經傳導，造成認知功能失調。茹素者如何補鐵？不妨試試以下5訣竅：

茹素者應多補充菠菜、腰果與核桃、香菇、紅豆等食物，增加鐵質的攝取量。 （本報資...
茹素者應多補充菠菜、腰果與核桃、香菇、紅豆等食物，增加鐵質的攝取量。 （本報資料照片）

1.吃足夠的鐵質

一般成年男性每日鐵質攝取量10毫克，女性15毫克。食物的鐵分為血基質鐵及非血基質鐵，前者存在於動物性食物，後者存在於植物性來源食物。

植物性的鐵屬於非血基質鐵，容易受到植物性纖維、草酸、植酸等干擾，不易被人體吸收消化利用，吸收率僅3%至8%；動物性的鐵則是血基質鐵，吸收率20%至30%。因此建議素食者比葷食者需要攝取更多的鐵質。

茹素者應多補充菠菜、腰果與核桃、香菇、紅豆等食物，增加鐵質的攝取量。 （本報資...
茹素者應多補充菠菜、腰果與核桃、香菇、紅豆等食物，增加鐵質的攝取量。 （本報資料照片）

2.搭配維生素C增吸收率

研究發現，若每餐增加75毫克維生素C，與富含鐵質食物一起吃，可讓非血基質鐵的吸收率上升3至4倍。因此，素食者的日常飲食除了應攝取足夠鐵質，也要與維生素C含量高的水果一起吃，如芭樂、奇異果、蘋果、鳳梨等，以增加鐵質利用率。

3.選擇蛋奶素

除了鐵質之外，優質的蛋白質、葉酸、B12、B6等營養素，都與造血功能息息相關，任一營養素缺乏，都可能導致貧血。臨床發現，素食者常有蛋白質攝取不足和品質不佳的問題。動物性蛋白質也是維生素B6與B12的良好來源，尤其蛋黃含有豐富的鐵質。因此建議吃全素的民眾，最好採蛋奶素。

4.飯後不要太快喝咖啡或茶

研究發現，飯後一小時內喝一杯200cc的茶，會降低75-80%的鐵質吸收，一杯150cc咖啡，會降低60%鐵質吸收。因為茶和咖啡中的單寧酸、咖啡因、草酸及植酸，會與鐵結合成為不容易溶解的鐵質而影響吸收，因此建議飯後2小時後再喝咖啡、茶、可樂等含咖啡因的飲料為佳。

茹素者應多補充菠菜、腰果與核桃、香菇、紅豆等食物，增加鐵質的攝取量。 （本報資...
茹素者應多補充菠菜、腰果與核桃、香菇、紅豆等食物，增加鐵質的攝取量。 （本報資料照片）

5.高鈣食物會抑制鐵吸收

鈣跟鐵在體內會互相競爭吸收，因此高鈣食物如牛奶、優格、起士等，不建議和富含鐵的食物一起食用，最好間隔食用。不妨早餐攝取身體需要的鈣質食物，午、晚餐就以鐵質為主的飲食。(作者為台灣康寧醫院營養師)

咖啡 牛奶

上一則

養生／早晨來杯咖啡 助排便順暢

下一則

養生／5飲食習慣 改善胃食道逆流

延伸閱讀

鴨子有毒？皮膚過敏、濕疹？營養師闢謠：最補鐵是牠

鴨子有毒？皮膚過敏、濕疹？營養師闢謠：最補鐵是牠
貧血7大症狀 除了易累、頭痛頭暈 竟會造成視力受損

貧血7大症狀 除了易累、頭痛頭暈 竟會造成視力受損
再生不良性貧血缺乏紅血球、白血球、血小板 有3大症狀

再生不良性貧血缺乏紅血球、白血球、血小板 有3大症狀
罹患大腸癌未能及早發現 不能怪免治馬桶

罹患大腸癌未能及早發現 不能怪免治馬桶

熱門新聞

有人工作期間使用智慧型手機，但夜間及周末假期時則改用極簡手機Light Phone II。（取自X平台Light帳號）

美國現象／手機成癮偷走時間 紐時作家1招改善

2024-01-21 10:15
人們真的需要多關注身邊的親朋，多一些體諒和寬恕，在他們需要的時候給他們溫暖和支持。 (圖／123RF)

封面故事／光彩背後的焦慮與壓力…華裔青少年自殺變多了？

2024-01-21 14:18

老實說／華人換回美元折騰 換匯轉地下

2024-01-21 12:22
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數萬元不等。（讀者提供）

老實說／華人私下換匯 遭黑白兩道盯上

2024-01-21 12:00
豆皮洋蔥燴雞絲

料理功夫／豆皮洋蔥燴雞絲

2024-01-21 01:12
特萊維是羅馬最著名的噴泉。（圖／王福全提供）

旅遊／羅馬假期 用噴泉畫出美麗驚嘆號

2024-01-21 01:02

超人氣

更多 >
Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦
紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」
紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜

紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜