移民專頁／I-485第8部分非移民問題 誠實答

讀者問：

我馬上要交I-485了，在填I-45表時，想起大學畢業的時候，我F-1被terminate過，因為unauthorized work。現在，我好怕I-485會被拒絕。當時，我本科畢業找到了實習，但OPT EAD還沒到。到了實習那天，我跟manager 說我現在EAD沒到，跟學校確認一下我能不能來工作。我跟學校一說，學校以為我當時去公司找manager，就是working without EAD，把我的F-1 terminate了。我真是欲哭無淚。我根本沒有work啊，也沒有任何payroll。之後，我立刻就回國了，然後拿著研究生學校發的I-20入境，沒有任何問題。後來，我參加工作了，也一直保持身分，沒有任何問題。現在，我要申請I-485了，真是慌了。I-485表格上問，有沒有unauthorized work和 visa termination，我該怎麼寫？會不會因為這個被拒絕？我之前的I-20被terminate，可是我確實沒工作，也沒拿錢。

答：

根據你提供的情況，你並沒有非法工作，只是學校的錯誤導致你的F-1身分被終止。因此在回答I-485第8部分與你有關的兩個問題，即你是否曾經在美國有非法工作、你是否曾經違反過非移民身分的條件， 你都應該實事求是，回答沒有。如果移民局 有疑問發出補件通知，或面談時問起，你再做解釋。