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理財百科／年終獎金聰明花 還債最優先

編譯周靜芝

如果幸運領到一筆年終獎金，選擇如何支配這筆「意外之財」，可能讓人十分糾結，難以簡單做出決定。以下是財務規畫專家建議聰明利用年終獎金的5種方法，可提供參考。

1.償還債務

考慮先還清所有高利息負債，例如信用卡或現金預支貸款。原則上，如果財務情況許可，應避免信用卡欠款，因為利息實在太高，尤其是去年信用卡利率已攀升至超過20%。

金融理財網站Bankrate的數據顯示，依目前20.74%的平均利率計算，如果只支付最低繳款金額，6000多元的信用卡餘額需要214個月才能還清；在這段時間，僅是利息就會欠下9000多元。如果能立即還清信用卡欠款，可省下數千元，收穫遠超過領到的年終獎金。

2.增加應急基金

理財專家通常會建議人們準備約三至六個月開支的現金，作為應急基金；如果還沒有存夠這筆錢，可考慮手頭至少預留數千元，或是每月多存一點來累積應急基金，即使金額小至50元。不過，財務規畫師指出，如果信用卡債務多於應急基金，他們建議先償還債務。

3.投入退休儲蓄計畫

無論是一次性投入401（K）基金或指數基金，將錢投資退休計畫都是利用意外之財所做的最明智的事情之一。因為複利，可讓投資隨著時間的推移呈指數級增長。

假設將3000元年終獎金投入年平均報酬率為7%的指數基金，30年後這筆錢將增長到2萬4349元，對退休儲蓄將是一大助益。

4.投資教育

考慮用年終獎金來支付學習課程、研討會或證書的費用，可以提升職場技能並改善就業前景。

如果孩子可能在幾年內上大學，投資於享有稅收優惠的「529教育儲蓄計畫」（529 college savings plan）可帶來最大收益。專家指出，這項投資的好處是，存款能像退休投資帳戶以複利方式增長，且提取用在教育支出的錢不需要繳稅；適用的教育支出包括學費、電腦、書籍、膳食計畫與學生宿舍等。

5.花在自己身上

用年終獎金償還債務或投資是聰明之舉，但花在旅遊、購物或娛樂上也無可厚非。畢竟，這是辛勤工作一年的獎勵，值得讓自己好好享受。

儘管如此，理財專家建議，可將獎金分為數份，只將部分用於犒賞自己。根據這筆「意外之財」的金額，將大部分用於投資或教育之後，仍然可以慰勞自己去度假或是購物。

投資 信用卡 退休

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