移民專頁／共產黨員移民 符合3例外可調整身分
讀者問：
我與妻子留學美國，後來都找到工作，拿到綠卡。妻子是獨生女，家裡還有父母，不過，他的父親是一名領導幹部。妻子想把岳父母移民美國，為他們養老。請問，他的父母都是中共黨員，岳父又是領導幹部，能夠申請嗎？
答：
根據美國移民法第212(a)(3)(D)(i)條的規定，任何人如果目前或曾經是共產黨員或與共產黨組織有關聯，則被禁止入境。這條規定也適用於在美國國內申請調整身分。
但法律及聯邦法院的判例也規定或確認了幾種例外，符合這幾種例外情形的，仍可移民或調整身分。
1.在遞交移民申請的時候，已經退黨或終止關聯已超過兩年或五年（假如該黨派在申請人的國家控制政權的話）。2.參加共產黨組織或與其關聯是非自願的，如參加這樣的組織是為了就業或獲得食品分配或其他生活必需品的需要，或參加的時候不滿16歲，並在16歲之前終止成員關係的。3.申請人的黨員資格是沒有意義的，即申請人缺乏在政治和意識形態上對共產主義的信奉。
如申請人不符合上述的例外情形，但是美國公民的父母、配偶、子女或兄弟姊妹，或是美國永久居民的配偶或子女，則可以申請「人道豁免」。根據你所提供的情況，你的岳父母可能需要申請人道豁免，方可移民。
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