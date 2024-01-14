移民專頁／共產黨員移民 符合3例外可調整身分

根據美國移民法規定，任何人如與共產黨員或共產黨組織有關聯，將被禁止入境。（新華社）

讀者問：

我與妻子留學美國，後來都找到工作，拿到綠卡。妻子是獨生女，家裡還有父母，不過，他的父親是一名領導幹部。妻子想把岳父母移民 美國，為他們養老。請問，他的父母都是中共黨員，岳父又是領導幹部，能夠申請嗎？

答：

根據美國移民法第212(a)(3)(D)(i)條的規定，任何人如果目前或曾經是共產黨 員或與共產黨組織有關聯，則被禁止入境。這條規定也適用於在美國國內申請調整身分。

但法律及聯邦法院的判例也規定或確認了幾種例外，符合這幾種例外情形的，仍可移民或調整身分。

1.在遞交移民申請的時候，已經退黨或終止關聯已超過兩年或五年（假如該黨派在申請人的國家控制政權的話）。2.參加共產黨組織或與其關聯是非自願的，如參加這樣的組織是為了就業 或獲得食品分配或其他生活必需品的需要，或參加的時候不滿16歲，並在16歲之前終止成員關係的。3.申請人的黨員資格是沒有意義的，即申請人缺乏在政治和意識形態上對共產主義的信奉。

如申請人不符合上述的例外情形，但是美國公民的父母、配偶、子女或兄弟姊妹，或是美國永久居民的配偶或子女，則可以申請「人道豁免」。根據你所提供的情況，你的岳父母可能需要申請人道豁免，方可移民。