移民專頁／H-1B轉換 需約2至4個月

有H-1B身分但想換雇主者，最好等到H-1B轉換獲得批准後再出國，因為領事官員會希望查看有效的H-1B身分文件，以及受雇於新H-1B申請人的證明。示意圖。（取材自unsplash）

李翼民律師（李亞倫律師合夥人）主答

讀者問：

最近有工作上的變動，有些關於H-1B 和EB-2綠卡 的問題，希望聽聽律師的意見。

1、關於H-1B：如果我在現公司但是換了崗位，會有影響嗎？

2、如果我去新公司，H-1B transfer需要多久？如果想要回國，是要等到transfer完成嗎？

3、關於EB-2：我在等排期(優先日期PD 2020年3月)。假設我在新公司的start date是六個月後，如果我的老闆同意的話，我可以請新公司先幫我開始弄EB-2(PERM)嗎？

4、如果新公司同意辦EB-1C，我的EB-2 PD可以直接用嗎？

5、假設我在現公司崗位有了變化，但大概工作內容不變，會影響我現在的EB-2嗎？什麼樣的情況可以視作沒有影響？

答：

你的問題將按照你提出的順序回答：

1、通常，如果你在公司內的工作發生變化，你需要提交H-1B修正案的申請。如果你承擔重要的新工作職責或從事更高層級的工作(即晉升為管理階層等)，你將需要提交H-1B修正案。如果你的職稱發生變化，而你的工作職責沒有發生重大變化，那麼你可能無需提交H-1B修正。這可能有點複雜，經驗豐富的移民律師會對你有幫助。

2、H-1B轉換申請，通常移民局 需要大約2至4個月的時間進行裁決。如果迅速準備，案件可能會在大約2至3周內提交。你也可以申請H-1B轉讓加急處理，以便在15個日曆日內收到決定或補件通知。

一旦美國移民局正確地收到你的調動申請，你就可以開始為你的新雇主工作。然而，如果你的H-1B轉換申請最終被拒絕，你將面臨失去身分和未經授權就業的風險。

你也可以繼續為目前雇主工作，直到你H-1B轉換申請獲得批准。你最好等到H-1B轉換獲得批准後再出國，因為領事官員會希望查看你有效的H-1B身分文件，以及你受雇於新H-1B申請人的證明。

3、是的，只要你的新公司在你收到綠卡後有意雇用你，他們就可以隨時為你啟動PERM流程。

4、只要你舊的I-140批准沒有因欺詐、虛假陳述或重大錯誤而被撤銷，並且你的勞工證沒有被撤銷或失效，你就可以使用舊的優先日期。話雖這麼說，你需要先獲得EB-1類別下的新I-140批准，然後才能透過領事處理或調整身分申請永久居留。

5、如果你的職位與EB-2職位不同，但你的職責沒有變化，你通常仍然可以將其用作綠卡申請的基礎。一般來說，如果你提交I-485後180天，你正在從事與最初為你申請的職業相同或相似的新職位，你的新工作可以轉到你的綠卡案中(假設滿足其他資格標準)。因此，如果你處於不同的職位並承擔類似的職責或更高的職責(如財務分析師或財務經理)，你可能有資格根據已批准的EB-2的I-140轉至新職位。