我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

封面故事／從中國偏鄉到來美讀博 「珍珠生」楊鋒想回饋社會

記者高雲兒
楊鋒說，以他出身的家庭，能夠走到這裡，機率是很小的。(楊鋒提供)
楊鋒說，以他出身的家庭，能夠走到這裡，機率是很小的。(楊鋒提供)

15年前，楊鋒不知道美國在哪裡，也不知道世界日報在何處；15年後，順利獲得波士頓大學博士學位的他，站在世界日報報社裡，見到曾經幫助過他的人，「心底裡感覺又奇妙又感激」。

2008年，在甘肅周家垻中學上學的楊鋒對汶川地震的印象已經很模糊，他只記得在上自習時感到輕微晃動，便和同學從二樓迅速跑下去；當天晚上，楊鋒和很多同學睡在操場的帳篷裡，「我還記得有幾天下了雨，不停地滴水」；學校也很快搭建起活動板房，因為沒有傷亡，一切正常進行，「早讀，早起，該上課上課，該寫作業寫作業」。

對來自山區、家境困難的楊鋒來說，活動板房和帳篷不算什麼，他從10歲就開始住校，學習獨立生活，生活上的困苦從沒有減弱他的學習熱情，尤其喜歡數學和物理，「那是宇宙最深的奧秘，而且很小的時候我就發現，解出一道數學題讓我感受到的快樂，比遊山玩水、吃喝玩樂都要大」。

楊鋒(左四)初三時的畢業照片。(楊鋒提供)
楊鋒(左四)初三時的畢業照片。(楊鋒提供)

他唯一擔憂的是九年制義務教育後的高中學費，「後來聽說有個世界珍珠班，不用繳學費，吃飯有補貼，我就去考試了」，楊鋒如願進入珍珠班後，成績名列前茅，最後考入名校復旦；2018年進入波士頓大學攻讀博士，如今在一家藥廠工作。

回首這段經歷，楊鋒常感幸運，「我這樣的家庭，能走到這裡，是個很小概率（機率）的事情。」在珍珠班的高中三年，他每年都會寫一封年度感謝信，與那些想像當中的幫助者交流著，「我很感恩，尤其是每一個幫助我的人，我自己也很努力，沒有辜負他們」。

但是這一次，楊鋒終於可以和他的資助者們面對面，「你能想像嗎？一個很偏遠地方的中國小孩，完全不知道美國在哪裡，甚至沒有出過縣城，十幾年之後，來到美國念完博士，還見到那些在美國的幫助過他的人。」在來之前，世界日報是一個很遙遠的概念，現在出現在生活裡，感覺又奇妙，又感激。

楊鋒說，他希望在不遠的將來可以回饋社會，「我對掙錢沒有很大興趣，更希望能夠以身作則地回饋社會，然後終身學習」。

世界日報 波士頓 甘肅

上一則

封面故事／回顧當年報導：強震帶走父母 寒梅班、珍珠班學生逆境求學

下一則

封面故事／確認汶川地震善款妥善運用 記者親赴現場、被珍珠生感動

延伸閱讀

世界日報攜手各商家 祝您新年快樂【幸運大抽獎】活動

世界日報攜手各商家 祝您新年快樂【幸運大抽獎】活動
世報年節展╱漢服走秀穿越時空 展現華夏文化

世報年節展╱漢服走秀穿越時空 展現華夏文化
美墨合作「中美洲移民計畫」墨清除邊境帳篷 德州關口將重啟

美墨合作「中美洲移民計畫」墨清除邊境帳篷 德州關口將重啟
封面故事／每到年底就打噴嚏、鼻塞？罪魁禍首可能是聖誕樹

封面故事／每到年底就打噴嚏、鼻塞？罪魁禍首可能是聖誕樹

熱門新聞

研究指出，每天只要進行兩分鐘的費力運動，就能降低早死風險達18%。即使在跑步機上跑個幾分鐘，都能促進身體健康。(本報資料照片)

養生／每天做「費力運動」2分鐘 降低早死風險

2023-12-24 14:28
聖誕節窗台燭光有多種含義。（Anne Nygård/Unsplash)

封面故事／聖誕節在窗台上燃起1支蠟燭 有什麼含義？

2023-12-24 12:16
從周芷若到新版滅絕師太，周海媚完成了自我和角色的轉變。(取材自新京報)

新聞眼／玉女標籤 周海媚為何擺脫不掉

2023-12-24 08:35
第一夫人吉兒·拜登與兒童們在白宮迎接白宮聖誕樹。這棵樹有18英尺半高，來自北卡州的弗利特伍德的克萊恩教堂苗圃。（美聯社）

封面故事／每到年底就打噴嚏、鼻塞？罪魁禍首可能是聖誕樹

2023-12-24 13:05

旅遊／船票超賣 郵輪乘客被丟包

2023-12-24 14:32

理財／遺屬社安金福利 5點你可能不知

2023-12-24 01:16

超人氣

更多 >
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬