封面故事／回顧當年報導：強震帶走父母 寒梅班、珍珠班學生逆境求學

南充五中的寒梅生，在課堂上專心聽講。(記者徐佳／攝影)

2008年5月12日，都江堰中學高二的學生楊勇和往常一樣，吃過午飯就和同學一起去打籃球，和父母說了再見後就出門了。到學校沒多久，一陣地動山搖，兩個多小時後，楊勇等到的，是淚流滿面的母親，以及家中房屋倒塌，父親罹難的惡耗。一句「再見」竟然成了「永別」。

彭州市濛陽中學高二的邊小莉的境遇更讓人感傷。母親在她很小的時候就過世，父親又離家出走，她與年邁體弱的外婆相依為命。大地震 把這個本來就很脆弱的家庭幾乎推向絕境，邊小莉根本無法負擔高中的學費。

大地震讓很多學生無力繼續升學 。其中近400位學生在世界日報讀者資助下，不需再為籌措學費和生活費憂慮。

世報四川賑災基金是經由「寒梅班」和「珍珠班」兩種形式，幫助因地震而導致家境困難的學生。「寒梅班」是專為災區高中生而設。浙江省新華愛心教育基金會理事長張君達表示，取名為「寒梅班」，是「這些學生在劇變中遭遇了人生最寒冷的冬天，盼望藉著大家愛心的扶助，讓他們有如梅花一般愈冷愈開花，重新展開生命的新頁」。

每名寒梅生每學年可獲得2500元補助，世報賑災基金會委託愛基會，在每學期開學前把補助款匯給四川省僑聯，再由僑聯把錢匯給學校，讓學校按月把250元打進學生的飯卡，或是直接發錢給學生，作為生活補貼。

接受世報四川賑災基金的寒梅生遍布都江堰、彭州、崇州、蒲江、德陽、巴中、達州和南充的近30所高中，每名學生都是家訪後才確定補助。

另外還有50名學生來自四川西北高原少數民族聚居區的馬爾康縣中學。

世報四川賑災基金會還委託愛基會在四川廣元、甘肅 隴南，以及陝西漢中開設四個「珍珠班」，招收200名品學兼優，但因地震而家境困難的學生，負責他們從高一到高三的學雜費和生活費。(特派記者徐佳╱四川現場報導)