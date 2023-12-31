封面故事／汶川震後拆了萬封信 世報整理雪片般捐款

楊鋒拜訪世界日報，和那些幫助他的人們面對面說聲感謝，總管理處總經理張漢昇(右)接受錦旗。(記者高雲兒／攝影)

2008年發生四川汶川大地震 後，當時的世界日報 社長張漢昇回憶，世界日報出於社會責任感，一方面事無巨細地報導災區情況，同時也成立世界日報四川賑災基金會，積極募捐，「一開始想著將善款盡快送到，只打算籌款一個月，後來因為反響太熱烈，又整整延了一個月」。

當時負責登錄捐款的人資室經理武賽齡表示，讀者捐款最終在兩個月籌得288萬3467.28元；但是直到第二個月的月末，仍有很多讀者聯繫捐款，「印象最深的是一個華埠 餐館老闆，她晚上很晚下班後，轉了幾趟車，把她和員工的捐款送到報社來」。

現任世界日報總管理處總經理張漢昇表示，他一直秉持要把愛心捐款全部用在災區的理念，並向讀者清清楚楚交代捐款使用的情形，因此用整版報紙披露善款使用情況，現在也保留著紀錄：

40萬元：世報在紅十字會下設的專戶捐款；

98萬3000元：委託愛心第二春文教基金會在四川等災區建設愛心小學，並捐助因地震導致家庭貧困的高中生和孤兒；

20萬元：用於幫助四川崇州市雞冠鄉小學受災嚴重的貧困學生與孤兒；

5萬元：幫助巴蜀金河電站的五位孤兒；

15萬元：資助四川搶險救援人員的專業培訓；

20萬元：用來幫助四川音樂學院國際演藝學院的88位大學生。

剩下的捐款和利息：設立專項獎學金，繼續資助災區學生。