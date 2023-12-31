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吃貨／好市多「老板餃子」 供不應求

編譯周靜芝
好市多剛補貨的餃子「老板餃子」(Laoban Dumplings)，深受粉絲們喜愛。(取自「老板餃子」IG)
好市多剛補貨的餃子「老板餃子」(Laoban Dumplings)，深受粉絲們喜愛。(取自「老板餃子」IG)

俗話說「好吃不過餃子」，不管只沾醬油或加點辣椒脆，餃子的美味總是讓人回味無窮；但除非有家傳秘方，否則自己從頭開始包餃子可不是件簡單的事。網路媒體Gwinnett Daily Post報導，雖然市售冷凍餃子品牌眾多，有些口味尚可，有些則讓人有踩雷的感覺；然而其中有一種好市多剛補貨的餃子，深受粉絲們喜愛，每回一出現總是立刻被搶購一空。

總部位於華盛頓特區的「老板餃子」(Laoban Dumplings)，老闆高克杰(Patrick Coyne)畢業於哈佛，曾在世界銀行擔任顧問，做餃子讓他找到自己的夢想。除了有家實體餐廳，「老板餃子」也生產一些讓消費者吃了還想再吃的冷凍餃子。該品牌著名的薑汁雞肉水餃(Ginger Chicken Soup Dumpling)最近在好市多重新上架，許多消費者一買就是好幾袋。

每個冷凍包裝內有30個餃子，全採用放養雞的肉，加上薑調味，每顆都飽含香味濃郁的湯汁。該品牌建議，吃的時候可以煮上10分鐘，風味最佳，如果喜歡酥脆的口感，也可以用煎或炸。這種方便美味、可當點心的主食，在好市多每袋售價12.89元，喜歡的人最好趁早囤貨。

Instagram帳戶@costcoo_doesitagain發布了「老板餃子」重新上架的消息，這則貼文立刻讓網友們炸了鍋。一人留言說，它們太好吃了、愛死它了；立刻有人點讚表示同意。

一些粉絲則「懇求」該品牌把這種美味的冷凍食品賣到他們附近的商店，其中一名網友說，請到德州來，他敢打賭會讓「老板餃子」比在其他任何州都暢銷。

想買一袋「老板餃子」的消費者，可以搜尋該品牌官網上的「商店位置」，找到離自己最近的銷售點。好消息是，該公司正努力、盡快在更多商店鋪貨；值得提醒的是，銷售情況可能和好市多一樣，很快就會售罄。

餃子 好市多 德州

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