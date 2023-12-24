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創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

旅遊／船票超賣 郵輪乘客被丟包

／記者張聲肇

雷諾(Jai Raynor)訂好皇家加勒比遊輪(Royal Caribbean International)的船票，打算從澳洲布里斯班出發，到南太平洋8日遊，慶祝太太大學畢業，結果活生生被丟包，這麼掃興的還不只他夫婦倆。

他和太太凱特琳(Kaitlyn)興沖沖抵達遊輪啟航站時，工作人員跟他們說，還不能上船，因為找不到「你們預定的那個房間」。雷諾說，他花了1900美元預訂的明明就是「保證艙等」，雖然是優惠價格，優惠條件是可以自行選擇該艙等級的房間，只是不能挑｢我一定要這間」。

現場另有多人也是因為船票超賣，不能上船。

工作人員對他們說，如果願意「候補」，有房間空出來，就可上船，另外獲得100元船上的消費券。雷諾夫婦說他們願意等，但過了半小時之後，工作人員回報說，沒有空出的房間，因為整艘遊輪的房間被「超訂」了。

在銀行任職的雷諾說，他聽到這句話，簡直要氣爆了。

皇家加勒比海號起初對這種被「坑」的顧客答應全額退款，另加將來還要訂票的話，提供四分之一票價的補償。

雷諾把這件事直接向遊輪公司申訴，並在社群媒體公開發表，遊輪公司馬上「提升」補償額，成為全額退款，另加下一次訂票全額免費，還贈送「豪華飲料」券。

皇家加勒比海郵輪公司發言人對「今日美國」報表示，遊輪旅遊的需求超過「我們可以提供的房間。」「很不幸，我們雖然想接受每一位想出海旅遊的遊客，仍無法完全接納，某些顧客因此無法按計畫出海」。

發言人沒說那批被放鴿子的共有幾人，雷諾估計另有13組「家庭或團體」在｢候補上船｣，敗興而返。

遊輪業專家凱融（ Stewart Chiron）說，這種事「出奇罕見」，遊輪是「行程非常精準」的行業，已經訂好「保證艙等」的遊客，即使船票上未先畫定某一房間，竟然連一張椅子都分不到。

皇家 凱特 澳洲

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