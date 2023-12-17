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料理功夫／冬日暖胃 南瓜濃湯

江碧琪
南瓜濃湯
南瓜濃湯

南瓜有很多的β-胡蘿蔔素，含豐富的膳食纖維。而南瓜濃湯是一道香甜濃郁，口感滑順的養生湯品，食材易得，營養全面，在這冬日的季節，來一碗南瓜濃湯，不但暖胃，還幸福滿滿。

材料：

栗子南瓜半個、蘋果1顆、大型馬鈴薯1顆。

配料：

雞高湯1罐、鮮奶1～2杯。

調味料：

鹽、胡椒粉、鮮奶油各適量。

南瓜濃湯食材
南瓜濃湯食材

作法：

1.將南瓜去籽和馬鈴薯、蘋果一起削皮並切小塊備用。

2.將食材放入鍋中，倒入雞高湯，開中大火煮至大滾，再改中火，食材煮至軟熟後關火，約10～15分鐘。

將食材放入鍋中，倒入雞高湯，煮至軟熟。
將食材放入鍋中，倒入雞高湯，煮至軟熟。

3.降溫後，把煮軟的食材用果汁機或食物調理機打成泥狀。

4.將適量的牛奶分次倒入南瓜泥中，用中小火煮成微滾，要不停地攪拌，煮至自己喜歡的濃稠度則可。

5.起鍋前依個人喜好，加入適量的鹽、胡椒粉調味，飲用時可加一點鮮奶油增加香氣。

小叮嚀：

1.任何品種的南瓜、馬鈴薯、蘋果都可使用。

2.南瓜皮很硬，可以先在盤中放些水，微波5分鐘，讓瓜皮變軟了比較好處理。

南瓜皮很硬，可以先在盤中放些水，然後微波5分鐘，弄軟了再切割。
南瓜皮很硬，可以先在盤中放些水，然後微波5分鐘，弄軟了再切割。

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