娛樂／蘇珊莎蘭登 不畏人言敢做自己

蘇珊莎蘭登向來敢說敢做。（取材自IMDb）

以哈仇恨難解，輿論戰火更燒到好萊塢 ，近期美國多位影星因聲援巴勒斯坦民眾，被影視圈高層視為「反猶太 」、「鼓吹仇恨」星途受阻，如原本將主演「驚聲尖叫7」（Scream 7）的墨西哥裔演員梅麗莎巴雷拉（Melissa Barrera）因在IG限時動態質疑媒體公正性，遭片商Spyglass開除；奧斯卡影后蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）也因公開聲援，被所屬的經紀公司除名。

演出「驚聲尖叫6」主角姊妹花的梅麗莎巴雷拉（左）因力挺巴勒斯坦遭劇組開除，「妹妹」珍娜奧特嘉（右）隨即辭演「驚聲尖叫7」。（取材自IMDb）

驚聲尖叫女星遭開除 王牌經紀人被辭職

梅麗莎巴雷拉後來發文澄清，對於反猶太和仇恨穆斯林的言行秉持同樣的譴責態度，但也強調，面對各種不公，「沉默不語，不在我的選項之中」。此前，王牌經紀公司CAA的高管瑪哈達希爾（Maha Dakhil ）也因在社群媒體上發文批評以色列遭圍剿，最後被迫辭職。

瑪哈達希爾原本負責代理史蒂芬史匹柏（StevenSpielberg）等知名猶太裔電影人，她事後立即公開道歉，還親自致電多位相關人士，希望能挽回局面，但最終還是只能黯然下崗。

好萊塢著名經紀人瑪哈達希爾（左）被迫辭職後，湯姆克魯斯（右）公開表達對她的支持。（取材自澎湃新聞）

和梅莉莎巴雷拉、瑪哈達希爾等人第一時間打破沉默、自辯清白不同，蘇珊莎蘭登暫時未就此事做出任何公開回應。然而，以她的作風來說，這也毫不奇怪——敢說敢做，不多廢話，正是莎蘭登面對爭議的一貫態度。

今年77歲的蘇珊莎蘭登是土生土長的紐約人，也是家中長女，下面有八個弟弟妹妹。她從華盛頓天主教大學戲劇系科班畢業後，於1970年踏入演藝圈，花了十年成為獲得好萊塢認可的演技派，憑路易馬勒（Louis Malle）執導的「大西洋城」（Atlantic City）首次獲得奧斯卡最佳女配角的提名。

1990年代，她又以「末路狂花」（Thelma & Louise）、「羅倫佐的油」（Lorenzo's Oil）、「終極證人」（The Client，又譯「委託人」）和「越過死亡線」（Dead Man Walking，又譯「死囚漫步」）四度獲得奧斯卡最佳女主角提名，並以「越過死亡線」最終奪魁，事業登上巔峰。

奧斯卡獎 脫稿 被列黑名單

銀幕外的莎蘭登，則與其他好萊塢大明星不同，閒暇時光她熱中參與社會活動，支持女性權益，反對美國入侵伊拉克，主張廢除死刑，要求限制槍枝氾濫。1993年的奧斯卡頒獎典禮上，她和當時的丈夫提姆羅賓斯（Tim Robbins）一起頒發最佳剪輯獎，頒獎前兩人脫稿發言，敦促美國政府改進海地難民政策，因此還一度上過奧斯卡主辦單位的黑名單。2018年，她也因為參與反對川普移民政策的大遊行而短暫被捕。

蘇珊莎蘭登（右）1993年與當時的丈夫提姆羅賓斯（左）在奧斯卡頒獎時脫稿演出，一度被主辦方列入黑名單。（取材自IMDb）

長久以來，莎蘭登一直都是巴勒斯坦平民的鐵桿捍衛者，2021年時，她曾藉助社群媒體平台發文表示，反對內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）政府實施的種族隔離政策，並引用南非大主教戴斯蒙屠圖（Desmond Tutu）的名言，指出「只有以正義為基礎，才能達成最終的和平」。

莎蘭登前陣子參加曼哈頓聯合廣場舉辦的聲援巴勒斯坦人民抗議活動，她公開發言表示：「此時此刻，有很多美國人正因自己的猶太人身分而感到恐懼，但這正是經常遭受暴力的穆斯林，在這個國家生活常有的感覺。」結果這段影片被人貼在網路上，引來正負兩種觀點，更有猶太人士表示，這種說法已經涉嫌種族歧視，因為這等於是在告訴美國猶太人，美國社會正在上升的反猶太情緒其實也沒什麼大不了的。

後來，莎蘭登被所屬的UTA經紀人事務所除名，UTA是好萊塢三大經紀公司之一，旗下有班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、魏斯安德森（Wesley Anderson）、布萊恩克萊斯頓（Bryan Cranston）等大客戶，公司創辦人吉姆貝庫斯（Jim Berkus）和傑瑞米齊默（Jeremy Zimmer）皆為猶太人。兩人平時對美國各種猶太人權益活動都熱心參與，這次拿蘇珊莎蘭登祭旗，於公於私恐怕都不難找到理由。

「辛普森戰袍」陪她四處抗議

或許蘇珊莎蘭登壓根不在乎被單方面解約，她應該還會身穿繡有「辛普森家庭」（The Simpsons）角色圖案的夾克衫走上街頭。這件「戰袍」也大有來頭，那是她1995年客串配音「辛普森家庭」後，劇組按照慣例送給她的定製款——上面繡有她的名字。自此之後，莎蘭登經常穿著它出席各種場合，而且一穿就是近30年，就連日前出席曼哈頓的聲援巴勒斯坦人民抗議集會，穿的還是它。

蘇珊莎蘭登穿著「辛普森家庭」外套參與聲援巴勒斯坦人民的抗議活動。（取材自澎湃新聞）

客觀而言，年近80的她這幾年本來就接戲不多，除了參演DC漫改超級英雄電影「藍甲蟲」（Blue Beetle）之外，近期沒有大製作問世，基本上已處於半退休狀態。從影半個多世紀，各種榮譽加身、參與社運活動數不勝數的莎蘭登的鮮活個性，從去年出版的「客氣要人命」（Dying of Politeness）一書能探究一二。

「客氣要人命」是「末路狂花」的另一位主演吉娜戴維斯（Geena Davis）撰寫的回憶錄，講述從小就被教育要謙虛謹慎、客氣待人的她，如何在好萊塢跌跌撞撞，最終悟出女性必須自尊、自強方能獲得尊嚴的人生故事。書中，有不少篇章涉及比她年長十歲的蘇珊莎蘭登。兩人因拍攝「末路狂花」成為摯友，而對於戴維斯而言，認識莎蘭登，可謂是讓她大開眼界，徹底改變了她以往的女性觀。

末路狂花閨密：她是外星人女皇

書中寫道：「第一次坐下來討論劇本，我就意識到：現在我已登上了一個外星球，那是一個令人興奮的嶄新星球，而蘇珊莎蘭登就是那裡的『外星人女皇』。一個心裡怎麼想，嘴上就怎麼說出來的女人，一個可以直截了當地表達自己的觀點，而且不會用『以我愚見…』或『我也不知道你們是什麼想法，但我覺得…』來當開場白的女人。長期以來，我已經習慣了這樣的觀念，女人不要太出風頭，否則會顯得不夠禮貌。」

吉娜戴維斯（右）與蘇珊莎蘭登（左）因拍攝「末路狂花」成為摯友，圖為劇照。（取材自IMDb）

「蘇珊讓我大開眼界，說起來，那時的我也已經30多歲了，卻還學不會替自己說話……明明我還是這部電影的主演之一啊，這還是一部關於女性力量的電影啊！」

「雷利（導演雷利史考特 Ridley Scott）叫住我，『吉娜，下午你們要拍一些在車上的戲，你知道的吧。這時候，這兩個人的狀態，應該是感到非常自由、非常快活的，所以你可不可以坐在後車座上，然後把T恤給脫下來？』」

她寫道：「我完全想不出來要怎麼回答他——哪怕只是簡單地回他一句，『啊，這可能不太行吧』，我都沒法做到。於是，我只好先支支吾吾地應付了幾句，轉頭我就去找蘇珊幫忙。」「『蘇珊，怎麼辦？雷利說下午拍的那場戲，我要把上衣給脫光！』她正在吃午飯，聽我說完後，抬頭看了我一秒，說一句，『搞啥啊？』隨後便站起身來，餐具一扔，去了雷利那裡。」

「『雷利，下午吉娜是不會脫光上衣的。』說完後，她平靜地調轉身，步伐輕盈地走回來，重新坐下，拿起刀叉，繼續埋頭吃飯。」

吉娜戴維斯寫道：「我旁觀蘇珊的一言一行，就像在學習一門全新的外語。從頭到尾，她始終都在做自己，雖然待人彬彬有禮，但自己怎麼想、需要什麼，全都能毫不含糊地說出來。看她那麼輕鬆自如地做到這一切，實在是讓我醍醐灌頂。」

（取材自澎湃新聞）