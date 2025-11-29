金憓秀MAMA開場「搭檔白馬王子」 GD得獎致哀港火

我的頻道

記者李姿瑩／即時報導
GD得獎心繫香港災民。圖／翻攝自amber
GD得獎心繫香港災民。圖／翻攝自amber

2025Mnet Asia Music Awards(MAMA)今天第二天在香港舉辦頒獎典禮，在香港大火的傷痛氛圍中，所有藝人都佩戴上哀悼的黑絲帶出席。今天的主持人由影后金憓秀擔任，她開場時一身黑色套裝，搭檔Stray Kids的Felix，正好Felix選穿白色西裝，彷彿白馬王子的盛事美顏，令觀眾眼睛為之一亮。

金憓秀特地用廣東話「歡迎大家來到MAMA」，展現無比誠意，她一臉莊嚴，向所有罹難者和家屬們致意，「我們心情很沉痛，希望可以傳達安慰之情，我相信一定還會有奇蹟發生」。

今天出席的重量級藝人非G-DRAGON（GD）莫屬，他在典禮上率先獲得最佳男歌手舞蹈表演獎，上台領獎時特地對香港大火憾事致意，「對於因突如其來的噩耗而感到深深悲痛的香港市民們，我想要成為一名帶給大家力量的藝人，希望大家一起加油」。

影片來源：噓！星聞

而早在典禮開始前，GD已經直接捐給香港100萬元港幣，特別指定要用於火災受災戶和消防員災後心理重建。他暖心的善舉讓不少網友相當感動，尤其他先前也對於韓國山火進行公益捐款，對於消防安全和救災人員的權益部分特別關心。

