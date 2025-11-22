范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰 雖缺席金馬獎，但仍以新作「地母」勇奪金馬最佳女主角。導演張吉安代替她領獎，他在今天凌晨的慶功宴上打電話給范冰冰，她難掩興奮地說：「我收到650多條訊息，應該會無法睡覺了。」李安也到場為范冰冰連線，送上熱騰騰的祝福。

影片來源：噓！星聞

「地母」共獲得3大獎，包括最佳原創電影歌曲、最佳攝影和最佳女主角。張吉安喜上眉梢，他在慶功宴上原本想和范冰冰視訊，但因為她得獎後哭到眼睛太腫，無法視訊，只能通話。范冰冰開心說：「謝謝大家！」

張吉安也分享，其實范冰冰早在 6 天前就已拿到工作簽證 ，但因為工作行程太滿，一直調整到最後一刻才確定無法出席。他坦言：「她一直在調整，也因為簽證調整工作，但最後一刻還是因為工作無法來台灣。」