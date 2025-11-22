范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福
范冰冰雖缺席金馬獎，但仍以新作「地母」勇奪金馬最佳女主角。導演張吉安代替她領獎，他在今天凌晨的慶功宴上打電話給范冰冰，她難掩興奮地說：「我收到650多條訊息，應該會無法睡覺了。」李安也到場為范冰冰連線，送上熱騰騰的祝福。
「地母」共獲得3大獎，包括最佳原創電影歌曲、最佳攝影和最佳女主角。張吉安喜上眉梢，他在慶功宴上原本想和范冰冰視訊，但因為她得獎後哭到眼睛太腫，無法視訊，只能通話。范冰冰開心說：「謝謝大家！」
張吉安也分享，其實范冰冰早在 6 天前就已拿到工作簽證，但因為工作行程太滿，一直調整到最後一刻才確定無法出席。他坦言：「她一直在調整，也因為簽證調整工作，但最後一刻還是因為工作無法來台灣。」
李安與金馬執行委員會主席李屏賓一同現身慶功宴，李安拿起手機與范冰冰熱線。范冰冰說：「哈囉！李安導演，我很喜歡你的電影，我知道你會來，非常開心。」李安則親切回應：「非常恭喜妳！」白潤音和許恩怡在「地母」飾演范冰冰的兒女，兩人拿著「媽媽」的獎座與有榮焉。白潤音說：「媽媽真的為了電影很拚命，恭喜媽媽。」許恩怡則分享，拍攝現場有很多蚊子，但冰冰姐從來沒有喊苦。
