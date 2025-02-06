韓命理師自稱「大S附身」狂哭：我沒死不想走

取自微博、YouTube

女星大S （徐熙媛）日本 旅遊期間因流感併發肺炎，2日在日本東京離世。消息一出，震驚各界，更有不少人趁機蹭熱度，賺取流量與關注。一名南韓 命理老師「光環（후광）老師」自稱通靈到大S的靈魂，對方告訴她無法接受驟逝的事實，還當場崩潰哭喊「我沒死不想走！」

「光環（후광）老師」近日在YouTube頻道上傳影片，影片一開始先談論起宗教、生死等話題，還說自己若有亡者的生辰八字就能通靈。話鋒一轉，命理師突然稱自己被大S靈體附身，說自己身體很熱、無法呼吸、胸悶等等，並透露說大S現在的心情很鬱悶、傷心，覺得自己非常委屈、憤怒，並哭著說：「我想要活下去、我不能就這樣子離開」，還說大S的靈魂一直在遊蕩。

此外，影片中光環老師還稱大S哭著強調自己還有很多事情想做，想孝順母親，放不下愛人。在整段影片中，都能見到老師聲稱被附身，不停啜泣嚎哭的場面。

這部影片引起網友關注，許多南韓網友對於大S的離世相當心疼，其中更有人質疑大S是台灣人，附身應該講中文而非韓文；台灣網友則痛批這位南韓命理老師造假，「演戲前麻煩做好角色功課，人設差了十萬八千里」，還有人揪出1疑點，「全程沒有說最放不下的是自己的小孩，我就知道是演的了」、「這明明就是卡到張蘭的魂」。