有雷／魷魚遊戲2亮點整理＋劇情解謎 這點讓觀眾氣死

李政宰飾演男主角「成奇勳」。(圖／Netflix提供)

韓影集「魷魚遊戲 2」昨上線熱播中，Netflix 一口氣上架7集，最終季將於明年播出，而這一季加入許多新人物，迸發出新火花，有不少觀眾是熬夜看完，各種話題亮點也紛紛出爐。

1.突然起義

李政宰飾演的男主角「成奇勳」回到遊戲中，主要目的是想要徹底毀滅遊戲，但從第2個遊戲他猜錯後，他身為上一屆遊戲優勝者的優勢消失，行動亂無章法，突然對粉紅守衛起義，也看不出有計畫，最後犧牲眾人，被001玩弄於股掌之間。

最讓觀眾不解的是，上一次001號吳一男就是背後大boss，這一次男主角竟對001號毫無提防，就連名字「吳寧一」和「吳一男」的相似性也沒有產生警惕，如此明顯的提示讓站在上帝視角的觀眾看得牙癢癢。

2.為何大虎臨陣脫逃

姜河那飾演的「姜大虎」自稱是海軍陸戰隊退役，卻在關鍵時刻怯懦臨陣脫逃，導致男主角等人起義失敗。觀眾熱議姜大虎到底有沒有當過兵？這點在他聊到家庭背景時有透露：家中兩代單傳、只關在家裡跟姊姊們玩，當海軍是爸爸希望他變得勇敢，提到父親時他不自然的表情可知，他內心或許沒有外表那麼勇猛。

3.跨性別 女性英勇作戰

在「黑暗榮耀」裡的反派朴成焄，這次飾演跨性別角色，一開始海報中的女性造型引人好奇，也有觀眾以為是個搞笑角色，結果在起義中他的指揮若定和奮勇上場令人眼睛一亮。

4.船長偷打摩斯密碼

這一季另一條是島外線，弟弟警察帶著特種兵在救命恩人船長的幫助下尋找遊戲所在地，卻徒勞無功。船長數個微表情意味深長，更有觀眾發現幾幕他的手都在輕點，疑似是打摩斯密碼。

5.新人偶上線