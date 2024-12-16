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遲遲不出場？ 楊冪被質疑「紅毯搶壓軸」劉詩詩救火…

娛樂新聞組／即時報導
楊冪(左二)領著郭采潔(右二)、郭碧婷(左一)、謝依霖(右一)組成的「時代姐妹花」走紅毯。(取材自微博)
楊冪(左二)領著郭采潔(右二)、郭碧婷(左一)、謝依霖(右一)組成的「時代姐妹花」走紅毯。(取材自微博)

時尚盛典「嘉人女性影響力之夜」日前在上海舉辦，期間主持人在介紹紅毯嘉賓時，表示接下來會有一個群像走上紅毯，疑似暗指由楊冪、郭采潔、郭碧婷、謝依霖組成的「時代姐妹花」。但在介紹完後，紅毯卻遲遲沒人走，直到半小時後，劉詩詩獨自走上了紅毯，進而引起「耍大牌」、「搶壓軸」議論。

當天，三大85花劉亦菲、楊冪、劉詩詩罕見同場，葉童、惠英紅、宋佳、張小斐、馬思純等也悉數現身，可謂是星光閃耀。

穿了一身黑色皮短裙的楊冪和郭采潔、郭碧婷、謝依霖一起走紅毯，讓網友夢回2013年電影「小時代」，一舉衝上微博熱搜第一。連郭敬明也發文，「在橫店大半夜地面結冰的夜晚收到這個視頻電話也太溫暖了吧！時代姐妹花！」

主辦單位當天安排了紅毯同步現場直播，卻讓不少網友秀出了不尋常，紅毯動不動就有大片空白，甚至出現了介紹詞和出場人物對不上的情況。其中，應是「時代姊妹花」出場時，卻硬是等了20多分鐘不見人影，最後是劉詩詩緊急救火。因此引發「搶紅毯壓軸」、「耍大牌」議論，還有人發出了一張疑似紅毯出場順序的照片為證。

對此，楊冪對接方發文表示，沒有收到任何書面的紅毯順序，力破各類謠言，也有不少楊冪粉絲表示網傳的照片為假。

楊冪 劉詩詩 劉亦菲

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