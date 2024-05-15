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台網紅涉毒判刑 剃平頭準備坐牢…直播到一半痛哭

記者林怡秀／即時報導
Toyz直播到一半仍忍不住痛哭。圖／摘自YT
Toyz直播到一半仍忍不住痛哭。圖／摘自YT

Toyz(劉偉健)因涉嫌販售大麻菸彈，被判處4年2個月有期徒刑，16日將入監服刑，今傳出他除了擔心女友篠崎泫外，更怕自己在台灣投資生意被吞掉，所以本是香港籍的他急著想要結婚，才能成為台灣女婿，好順利保住千萬資產，他今晚是入獄前最後一次直播，他先預告自己情緒可能隨時崩潰。

他明天即將入獄服刑，他露出已經剃好的平頭，坦言看到另一半和親友一直哭，心裡也不太好受，他今晚開直播主要是要和大家告別，也謝謝觀眾，如果沒有觀眾，他沒辦法一路嬉皮笑臉到現在，之前他關了幾個月後出來，他自認有點幸運：「這種心態是覺得也許自己會更糟，最糟的是可能會蹲到現在還沒出來。」他本心存僥倖，以為可以緩刑，但終究逃不過牢獄之災，只能把握僅剩的時間完成該做的事情。

他說判決出爐當天還陪媽媽和女友去民宿玩一天，結果剛到民宿而已，通知單就來了，「如果時間倒流回去，我寧願關兩年也不要回到以前那個我，這兩年學到最多的就是認識自己有了病識感，我認為人都是會犯錯的，背後原因不是只有表面看起來這麼簡單」。他請全台灣人免費喝一杯自己品牌的手搖飲料，承諾會持續到他出獄為止，他講到一半仍忍不住哽咽落淚，「珍重再見這幾個字對我來說很沉重，保重這兩個字好沉重，希望大家可以平平安安的吧！」

民宿 投資 大麻

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