黃國昌上身喊「太離譜」柯文哲吐真心話：回去宰了他
民眾黨主席柯文哲首度演出音樂劇「倒垃圾」，今(25日)全民大劇團於台北城市舞台舉行彩排記者會，他一上台手舞足蹈一番，彩排一結束受訪就頻呼「後悔」，先前柯文哲曾表示演舞台劇是「被騙來的」，如今他重申：「接到演出的第一秒就後悔了，到現在還在後悔，回去要把許甫(民眾黨副秘書長)宰了！」
全民大劇團人生系列作品、療癒系音樂劇「倒垃圾」本周五將在台北市藝文推廣處城市舞台進行演出，並展開各地的多場巡演。此次加演，劇團特別邀請民眾黨黨主席柯文哲跨界合作，讓他在劇中扮演他自己，為故事裡面臨都更的老社區做協調。台上，柯文哲的一現身就被虧是「郭子乾」，他也順應模仿蘇貞昌「衝衝衝」、黃國昌激動口頭禪「太離譜了！」，編導謝念祖表示，接下來在北中南各地巡演時也會即興加入時事，柯文哲還會加入其他的模仿，謝念祖說：「因為我們在排練時，主席說他也很會模仿，那我們就讓他好好展現一番。」
台上，柯文哲隨著音樂「手舞足蹈」，不如說是比手畫腳，他感慨演音樂劇又要唱又要跳、還要記歌詞台詞，「排練前還要做暖身操？！我連一日雙塔都沒有暖身」，大感舞台劇事前準備工夫甚多，被問排練狀況、背台詞，編導謝念祖讚柯文哲不愧智商157，「第一次排練就丟本了」，是否擔心忘詞，柯文哲則回：「我只知道那段要講什麼，其他就自由發揮，比較辛苦是跟我對戲的演員。」
賴佩霞讚柯文哲的演出「勇氣100分」，回歸音樂劇演出的她，認為去年一度與郭台銘搭檔參與總統大選的過程，對她而言「只有維基百科那幾行字而已」，稱參與政治的那段時間都在「觀察」，表示：「演員本來就是要多觀察，若之後能演到類似經歷，就可以把這段經驗派上用場。」
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