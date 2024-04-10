5不…黃子佼捲未成年不雅片 羅志祥責「太不應該」

羅志祥呼籲保護兒少權利。記者王聰賢／攝影

羅志祥 今（10）出席公益活動擔任愛心大使，呼籲一同支持「情緒困擾兒少服務計畫」，被問到捲入性騷 、持有未成年不雅片事件的黃子佼 ，羅志祥直言：「其實是滿難過的，我也很譴責拍攝者，這些都是很不應該的事情，也希望大家關注虐童案，保護兒少的權利。」

有沒有關心黃子佼近況？羅志祥說：「我沒有他的聯絡方式，都是看新聞關心。」被問到有什麼話想對他說，羅志祥表示：「我不是他的家人、親人，他應該要好好跟家人說、其他人（指受害者）比較重要。」

身為兒少活動大使，羅志祥強調黃子佼的行為：「這是非常不好的事情，兒少不知情、無知被迫，做了錯誤的判斷，我們要了解探討這個議題，不下載、不分享、不支持、不購買、不觀看！」如今包括小S、賈永婕、陶晶瑩等都連署修改兒少法，問他是否要加入連署，他說：「我心態已經非常表明，就是保護兒少權益。」

羅志祥也說：「希望大家都可以正向的心態去看待每一件事情，包括關注虐童案，去立案、保護兒少權利，我們周遭也經歷很多虐童的事情，我們一定要更強烈去保護兒少，因為在國外是非常嚴重的刑法。」