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成勛41歲不婚原因曝光 拍戲一天瘋狂跳傘13次竟喊賺到

記者李姿瑩／台北即時報導
成勛對鏡頭放電。記者吳致碩／攝影
成勛對鏡頭放電。記者吳致碩／攝影

韓劇男星成勛明天準備在新北市政府多功能集會堂會粉絲，他今天接受媒體訪問，提到在「死期將至」中為了高空跳傘鏡頭，一天跳了13次，現省130萬韓幣（約970美元），還賺到了片酬。

運動員出身的成勛熱愛極限運動，當接到「死期將至」客串邀約，毫不猶豫立刻答應。公司知道他跳傘經驗豐富，也支持他接下挑戰，而他的理由相當直白：「在韓國高空跳傘很貴，能夠有別人出錢的機會當然要去。」

他最後在一天內拍攝完畢，反覆跳傘13次，打趣「在台灣拍攝高空跳傘需要替身可以叫我」。

而他在另一部作品「婚離詞曲」大談姐弟戀，現實生活中卻毫無成家意願。41歲的他坦言沒有想結束單身生活，早就習慣一個人的狀態。但他喜歡的類型從未變過，一直都喜歡可愛型的對象，年紀身高不拘。他還詢問現場記者：「你婚姻幸福嗎？」對婚後的改變抱持觀望態度。

現在他把時間和精力全都放在事業上，畢竟年紀漸長，體力有差，像他現在沒有戲約，就不強迫自己保持好身材，笑稱腹肌出走，「正在努力尋找中」。不過他現在食量還是很大，只是懂得控制份量，沒辦法像年輕時一樣無止境的狂吃。成勛見面會在網站及全家機台熱賣中，明也有現場售票。

成勛頑皮把玩媒體相機。記者吳致碩／攝影
成勛頑皮把玩媒體相機。記者吳致碩／攝影
成勛開心放送愛心。記者吳致碩／攝影
成勛開心放送愛心。記者吳致碩／攝影

韓劇

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