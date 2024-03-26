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林心如回應徐若瑄刷清小三名 聽到大提琴就翻白眼

記者楊起鳳／即時報導
林心如表示下半年會有新戲籌備。記者沈昱嘉／攝影
林心如表示下半年會有新戲籌備。記者沈昱嘉／攝影

戲劇女神林心如26日出席家扶基金會活動，談起已經7歲的女兒，她欣慰表示女兒很自律，鮮少出現令她崩潰情況。她和老公霍建華教養方式一致，只是她居黑臉成分居多。她日前曬出和徐若瑄合照，被問起徐刷清小三一事，林心如說：「因為根本就不是事實啊，我不會特別去問這件事，勝訴只是讓大家更知道這件事的真相。」

林心如表示和徐若瑄已經很久沒見，當天合照時並不知道官司勝訴，她說：「純粹是因為太久沒見，剛好她有工作空檔就約了喝咖啡。」她表示收到照片就PO照，兩人沒有聊這些，且都知道不是事實，也不會特別講些甚麼。

她和霍建華的女兒已經7歲，她說女兒現在已經有獨立思考的能力，有些小事會出現不同意見，但如果不是太離譜，她通常會先冷靜一下再處裡，但她也讚美女兒是個很自律的小孩，很聽學校老師的話。她表示自己在家是主要照顧者，通常時間多扮黑臉，老公雖然會同意女兒一些事情但兩人教養方式一致，只是小事情老公會妥協。

近來女星蔡沐妍因女兒上節目表演大提琴而槓上主持人小S一事，現場被問起是否有讓女兒學大提琴？林心如忍不住搞笑翻了白眼，笑說「女兒只有學鋼琴、舞蹈和畫畫」，她透露不會強迫女兒去學才藝，只是讓她先接觸，看看自己喜歡甚麼再決定。她也舉例女兒4歲開始學鋼琴，剛開始也只會談幾小節，但練習到現在已經可以彈好幾首曲子，因為有信心自己就會主動練習，也不吝嗇會主動在親友面前表演。

徐若瑄(左)和林心如是好閨密。圖／摘自臉書
徐若瑄(左)和林心如是好閨密。圖／摘自臉書
林心如說自己有了小孩以後EQ變高。記者沈昱嘉／攝影
林心如說自己有了小孩以後EQ變高。記者沈昱嘉／攝影

林心如 徐若瑄 咖啡

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