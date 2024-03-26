林心如回應徐若瑄刷清小三名 聽到大提琴就翻白眼

林心如表示下半年會有新戲籌備。記者沈昱嘉／攝影

戲劇女神林心如 26日出席家扶基金會活動，談起已經7歲的女兒，她欣慰表示女兒很自律，鮮少出現令她崩潰情況。她和老公霍建華教養方式一致，只是她居黑臉成分居多。她日前曬出和徐若瑄 合照，被問起徐刷清小三一事，林心如說：「因為根本就不是事實啊，我不會特別去問這件事，勝訴只是讓大家更知道這件事的真相。」

林心如表示和徐若瑄已經很久沒見，當天合照時並不知道官司勝訴，她說：「純粹是因為太久沒見，剛好她有工作空檔就約了喝咖啡 。」她表示收到照片就PO照，兩人沒有聊這些，且都知道不是事實，也不會特別講些甚麼。

她和霍建華的女兒已經7歲，她說女兒現在已經有獨立思考的能力，有些小事會出現不同意見，但如果不是太離譜，她通常會先冷靜一下再處裡，但她也讚美女兒是個很自律的小孩，很聽學校老師的話。她表示自己在家是主要照顧者，通常時間多扮黑臉，老公雖然會同意女兒一些事情但兩人教養方式一致，只是小事情老公會妥協。