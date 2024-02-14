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鄭運鵬兒子「德德」開IG爆帥照 1天粉絲超爸爸3倍

聯合新聞網╱即時報導
鄭運鵬兒子德德。(取自IG)
鄭運鵬兒子德德。(取自IG)

民進黨前立委候選人鄭運鵬17歲兒子德德高顏值在2024大選中人氣爆棚，被封為「台版車銀優」；德德13日情人節前夕突然開通個人IG釋出多張帥照，不到一天已有18.8萬粉絲追蹤，超越老爸鄭運鵬5.7萬。

德德昨天在IG開通個人帳號，並曝光一組帥照寫下：「IG第一篇剛好是情人節，祝大家情人節快樂💌，拍照好好玩差點真的睡著。」還在攝影師IG留言寫道：「大家好我是德德，今天謝謝Gimmy老師，也預祝大家情人節快樂。」鄭運鵬也出面留言說：「謝謝Gimmy老師和幫忙的姐姐們」。

照片中，德德身穿白色毛衣、下身搭配牛仔褲，精緻的五官引來網友們關注，許多網友紛紛驚嘆：「這個根本韓星等級」

值得注意的是，該帳號註冊短短不到一天的時間便吸引逾12萬粉絲追蹤。而老爸鄭運鵬不甘示弱，於 Threads 分享自己早年同樣穿著白色毛衣的寫真，他寫道：「今天我只是在旁邊看，反正就是30年前的我似曾相識的感覺而已。」對於兒子開通IG漲粉飛快，鄭運鵬說：「我本來就沒什麼在經營IG的，大家不要亂比較粉絲數，傷害鄭運鵬兒子的爸爸與鄭運鵬兒子的感情…數字也沒那麼重要」，被虧「德德的爸爸酸味十足」。

張帥 民進黨 Threads

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