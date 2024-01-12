避免再有第二個李善均 南韓藝文界籲修法匡正歪風

奉俊昊等南韓藝文界人士呼籲修法保障人權。(美聯社)

電影「寄生上流」導演奉俊昊等南韓 藝文界人士今天召開記者會，要求徹查李善均 生前因涉嫌吸毒遭警方調查過程是否過當，及資訊不當外洩狀況，並呼籲修法保障人權，避免憾事再次發生。

由南韓藝文界團體組成的文化藝術人聯合會議（暫名）今天在首爾舉行記者會，就疑似因涉毒案調查輕生的李善均之死發表藝文界人士立場，這次聲明由29個藝文團體、2000多名藝文界人士共同發表。

演員金義聖、曾在「寄生上流」與李善均合作的奉俊昊、與李善均有多年私交的音樂人尹鍾信，以及導演李元泰等接連作為代表發聲明，對於李善均在遭到調查的過程中，警方與媒體的不當做法表達憂心，呼籲藝文界人士一同發聲，避免同樣的事情再次發生。

金義聖說，李善均接受警方調查的2個多月以來遭遇可謂「人格謀殺」，奉俊昊也質疑，這段時間以來，警方在維持偵查不公開原則的措施上是否完全沒有問題，協助媒體採訪的範圍是否合法，要求相關單位查明真相。

「希望能明確確認，向媒體公開故人（李善均）3次接受調查的時間，傳喚當天未採取任何措施以保障故人隱私的做法是否合法」，奉俊昊表示，無法接受以調查當局一句「依法調查」就認定當局不必負任何責任，要求徹底確認搜查過程中是否有不適當的慣例行為，如此才能真正確保不再有第二個、第三個李善均出現。

李元泰則表示，除調查當局外，政府與國會也不該對這次事件保持沉默，有必要就禁止公開刑事案件、調查過程中的人權保護相關法規重新盤點、修正，並規定內容更加明確，讓嫌犯人權及人民知的權利之間應有的原則與例外狀況不會本末倒置，調查當局也無法任意詮釋法律規定。

文化藝術人聯合會議後續將展開具體活動，這次關於嫌疑事項公開、外流的聲明會提交予國會議長，就非法調查行動及散布刺激性言論的媒體報導，也會發表相關立場聲明，與意象相同的各團體合作推動「李善均防止法」修訂。

李善均去年10月爆出涉嫌吸毒的消息，受到社會輿論關注，雖然簡易藥檢及精密鑑定結果皆為陰性，但仍3度接受警方的公開傳喚，在警方作出結論之前，李善均於去年12月27日被發現陳屍於車內，疑似輕生。