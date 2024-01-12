漫威首位聾啞英雄帶義肢打又摔 最想跟他合作

「回聲女」阿拉奎考克斯透過手語接受訪問，暢談拍片心情。圖／迪士尼提供

漫威推出全新影集「回聲女」，女主角阿拉奎考克斯日前接受本報跨海專訪，阿拉奎雖是一名聾啞人士，又有一隻腳是義肢，仍憑藉努力不懈的精神挑戰多場激烈打鬥，就連特技指導都誇她天份不輸給一般武打演員，她笑稱自己從小就愛運動，「我是原住民 ，也是聾人，能夠演出超級英雄，真的是很強大的事」。

阿拉奎所飾演的「回聲女」，原本曾在影集「鷹眼」登場，隨後也與「夜魔俠」有段打戲，如今才終於推出個人影集，阿拉奎至今仍覺得不可置信，「美洲原住民雖然歷史悠久，至今卻還沒有一個超級英雄的代表人物，我很開心可以成為『回聲女』，想讓全世界更了解我們的文化」。

阿拉奎不僅要挑戰大量的動作打鬥，還有騎機車等戲碼，但她認為最難的其實是情感戲，「我的角色被『金霸王』撫養長大，但對方卻又是她的殺父仇人，這種複雜的情緒讓她陷入苦惱」，但她感謝飾演的「金霸王」的文森唐諾佛利歐，「他很資深而且很專業，跟著他走就對了」。