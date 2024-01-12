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漫威首位聾啞英雄帶義肢打又摔 最想跟他合作

記者陳建嘉／台北－洛杉磯連線專訪
「回聲女」阿拉奎考克斯透過手語接受訪問，暢談拍片心情。圖／迪士尼提供
「回聲女」阿拉奎考克斯透過手語接受訪問，暢談拍片心情。圖／迪士尼提供

漫威推出全新影集「回聲女」，女主角阿拉奎考克斯日前接受本報跨海專訪，阿拉奎雖是一名聾啞人士，又有一隻腳是義肢，仍憑藉努力不懈的精神挑戰多場激烈打鬥，就連特技指導都誇她天份不輸給一般武打演員，她笑稱自己從小就愛運動，「我是原住民，也是聾人，能夠演出超級英雄，真的是很強大的事」。

阿拉奎所飾演的「回聲女」，原本曾在影集「鷹眼」登場，隨後也與「夜魔俠」有段打戲，如今才終於推出個人影集，阿拉奎至今仍覺得不可置信，「美洲原住民雖然歷史悠久，至今卻還沒有一個超級英雄的代表人物，我很開心可以成為『回聲女』，想讓全世界更了解我們的文化」。

阿拉奎不僅要挑戰大量的動作打鬥，還有騎機車等戲碼，但她認為最難的其實是情感戲，「我的角色被『金霸王』撫養長大，但對方卻又是她的殺父仇人，這種複雜的情緒讓她陷入苦惱」，但她感謝飾演的「金霸王」的文森唐諾佛利歐，「他很資深而且很專業，跟著他走就對了」。

回想起印象最深刻的一天，阿拉奎微笑想起歷經6個月拍攝時，好不容易殺青，所有人都聚在一起享用晚餐，當天氣氛非常溫馨，「我們在喬治亞州拍了6個月，又熱又潮濕，有很多超難拍的動作戲，但我們真的完成了，所有人都抱在一起」。至於接下來還想與哪些超級英雄合作？阿拉奎不假思索表示「綠巨人浩克」，「我知道馬克魯法洛是很棒的人，他總是極力推廣我們原住民文化，我跟他也是同鄉，住在威斯康辛州，所以我想能與他一起工作會很棒」。「回聲女」已於Disney+全集上線。

阿拉奎考克斯雖有一隻腳是義肢，仍在「回聲女」挑戰騎機車、近身打鬥等高難度動作。圖...
阿拉奎考克斯雖有一隻腳是義肢，仍在「回聲女」挑戰騎機車、近身打鬥等高難度動作。圖／迪士尼提供

原住民 喬治亞州 威斯康辛州

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