料理功夫／豬肉番茄豆腐羹

豬肉番茄豆腐羹

湯頭的鹹淡可自己調配，如再搭上一盤煎餃 或叉燒包很對味。

材料：

番茄罐頭1罐(14.5盎司)、嫩豆腐半盒切小方塊、豬肉約半碗、玉米油3大匙、雞湯1罐、水2罐、美極鮮醬油2大匙、香菇調味料1小匙、青蔥末少許、白胡椒粉少許。

太白粉水：

太白粉半杯加水半杯。

醃醬：

生抽1大匙、麻油半小匙、白酒2大匙、白胡椒粉少許、太白粉2大匙、小蘇打粉半小匙 。

豬肉番茄豆腐羹食材

作法：

1.將豬肉切小片，倒入醃醬中，醃半小時備用。

2.燒熱湯鍋，加入3大匙玉米油，放入一半蔥末爆香，再加入罐頭番茄一起炒滾。

3.續加入美極鮮醬油2大匙再煮1分鐘，最後放香菇調味料、雞湯2罐與水1罐。

4.嫩豆腐加入湯中煮滾，可試試湯頭鹹淡。加入太白粉水煮成濃羹湯。

5.加入醃過的豬肉片煮2分鐘，大滾後試吃鹹淡，最後加入幾滴麻油就可以吃了。

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