封面故事／政治犯父母 教我的4件事

陳明忠（右）、馮守娥（左）與馬英九(中)。（作者陳志平提供）

這是一封政治犯父母的女兒，寫給父母長長的思念情書。

裡面寫的是家族的個人歷史，牽絲掛縷的則是一個大時代的真實故事。

1976年11月27日，爸爸被台灣警備總部軍事法庭以「意圖以非法之方法顛覆政府」判刑15年。

1977年2月2日，媽媽第一次帶姊姊和我到台北軍法處看守所看爸爸。記憶中那天天陰陰的沒有陽光，在等待會見的空檔，我們在看守所外簡陋的小花園散步，當我正試著一腳一步踏在花園草坪的舖石上時，媽媽說：「我以前也坐過十年牢」。那年我九歲，記得當下有如電影配樂出現「喀噔」一聲，我突然覺得心中如仙女一樣的媽媽，瞬間墜落凡塵。

馮錦煇被槍斃前的最後照片，面帶微笑視死如歸。（作者陳志平提供）

爸媽的緣分 始於這雙手

我的爸爸陳明忠和媽媽馮守娥的緣分，源起於1950年10月2日。那日清晨在台北市青島東路軍法處二區20號牢房，來自宜蘭的23歲青年馮錦煇被點名赴刑場，他將遺書交給同案後，與同房其他難友一一握手道別；當爸爸意識到自己握住的是一雙溫熱的手時，他非常震撼。 因為就在不久前，爸爸關在台南憲兵隊，某天半夜被叫醒五花大綁，爸爸以為要被帶出去槍斃，突然發現高度緊張時，頭頂天靈蓋下的脈搏會劇烈跳動。有這樣的對比，當爸爸知道馮錦煇只比自己大一歲，他陷入深思。

爸媽在綠島 第一次相遇

爸爸開始關注難友們如何面對生死，看到雖有人無奈、恐懼、焦慮，但也有像基隆中學校長鍾浩東寧堅持理念赴死也拒絕「感訓」求生。當他詢問難友張伯哲為何能每日平靜等待唱名，張伯哲說：「朝聞道、夕死可矣」。如何確定自己的「道（理想）」，並盡其一生為其努力，成為爸爸餘生追求的境界。

馮守娥坐牢（1950年-1960年）在土城生教所部分的服刑紀錄。（作者陳志平提供）

兩年後在綠島新生訓導處，一位難友指著女生分隊告訴爸爸：「那個人就是馮錦煇的妹妹」，這就是爸爸媽媽的第一次相遇；嚴格說來，是爸爸片面記住媽媽的開始。

1929年，爸爸出生於日據下台灣高雄州岡山郡一個地主家庭，爸爸的父親經營牧埸與榻榻米工廠，供應對象都是日本 人，加上小學老師教導「台灣人也是日本人」，因此爸爸小時候的志願是長大要當「騎白馬的日軍上將」。

馮守娥幼年時由父親教導以羅馬拼馬閩南語發音的《孟子》讀本。（作者陳志平提供）

1930年，媽媽出生在台灣宜蘭冬山一個思想開明的家庭，和爸爸家被「皇民化」不同，媽媽和大她兩歲的哥哥馮錦煇都由父親啟蒙，從小以羅馬拼音、用閩南語讀《孟子》。中日戰爭末期，哥哥被徵調去當日本兵，媽媽的爸爸叮囑，碰到要打中國人時，一定要逃走，因為「我們都是中國人」。

他將軍夢醒 她大量閱讀

爸爸的「日軍上將夢」在他考上高雄中學後破滅，當時雄中的台灣學生只占五分之一，日本學生動輒輕蔑辱罵台灣學生「清國奴」，一次爸爸打贏架後被日本學生圍毆報復，還撂話：「清國奴可以和我們內地人打架，但不准打贏」，爸爸開始質疑從小被灌輸的教育。

爸爸15歲時讀到日本岩波書局出版、周佛海著的「三民主義的理論體系」，發現「原來台灣人不是日本人」；一次放學回家看到佃農對他這個地主小孩也要恭順巴結，就像那些諂媚討好日本人的台灣人。爸爸驚覺，政治上他被日本人欺壓，但經濟上之於佃農，他才是那個壓迫者，認知社會的階級導致人生而不平等，爸爸素樸的社會主義理念就這樣自然誕生。

1945年8月15日本投降，媽媽和他的哥哥快速學會中文，大量閱讀文學、哲學作品與世界名著，發現來接收的國民黨 政府讓人失望後，與思想進步的老師及志同道合的朋友們課餘討論的，都是如何振興中國、如何尋找新出路，以及如何才能成為有尊嚴的中國人。

陳明忠第一次坐牢（1950年-l960年）服刑紀錄。（作者陳志平提供）

分坐10年牢 出獄後結婚

爸爸因為成績優異，16歲考上台中農學院。因不滿國民黨接收官員貪腐，台灣「二二八事件」爆發；爸爸加入「二七部隊」改名的「台灣民主聯軍」，擔任突擊隊長，並在攻打日月潭時中了一槍，事件結束後遭政府懸賞通緝；之後雖因農學院院長作保回校完成學業，但1950年9月，爸爸仍被從任教的岡山農校帶走。

同年5月14日，媽媽和哥哥馮錦煇被押上吉普車，送到台北保密局「南所」，四個月期間家人完全打聽不到下落，直至馮錦煇被槍斃，家人才知道到哪裡收屍。

陳明忠（右）、馮守娥（左）1960年新婚後合照。（作者陳志平提供）

於是爸爸和媽媽分別自21歲、20歲起，在牢中度過了10年歲月。1960年，媽媽和爸爸先後出獄，1965年1月1日結婚，組成了日後警總指稱的「叛亂家庭」，姊姊和我分別命名「志民」、「志平」，意涵「志在民主、志在人民」，「志在平等、志在和平」。 當經濟逐漸上軌道，爸爸媽媽重拾共同理想，把薪水投入買（禁）書、印書分享、支持黨外人士選舉、辦黨外雜誌等。

陳明忠第二次坐牢（1976年-1987年）服刑期間外界的救援信。（作者陳志平提供）

他二度被捕 她30信陳情

1976年7月4日清晨，爸爸再度被捕，並以「二條一項」唯一死刑起訴，最後幸賴海外各方全力救援改判15年，但爸爸頸椎、脊椎、心臟、胃、膝蓋都因刑求受傷留下終身後遺症。1985年爸爸健康惡化，媽媽兩年內向國防部等單位遞交29封陳情書，直到第30封陳情書交到時任總統府一局局長馬英九手上，爸爸始於1987年3月9日獲准保外就醫，並於1988年因蔣經國去世減刑。

陳明忠第二次坐牢期間，在獄中的讀書筆記。（作者陳志平提供）

至此，爸爸已坐了21年政治牢。 但爸媽的熱情並未被磨滅。爸爸出獄時仍受嚴密監視，爸媽和獄友「老同學」們趁著婚喪喜慶場合串聯成立了「政治受難人互助會」，並先後參與推動成立「工黨」、「勞動黨」。

2005年2月28日，爸爸應邀至國民黨演講，以自己、媽媽及妻舅的經歷呼籲終結國共內戰，連戰於是拍板訪問大陸展開「破冰之旅」。

2001年一位日本朋友問爸爸，為何琉球、南韓、大陸、南洋都有人到日本抗議靖國神社 ，唯獨台灣沒有？爸爸進一步了解，發現曾有原住民到靖國神社要求歸還祖先靈魂。爸爸和媽媽因此協助部落工作隊及立委高金素梅推動「還我祖靈」運動，並與日本左派合作，終使大阪高等法院於2005年9月，作成「小泉首相參拜靖國神社違憲」的判決。

陳明忠（右）、馮守娥（左）晚年生活照。（作者陳志平提供）

和爸媽相處數十年，很多事都習以為常，隨著歲月沉澱驀然回首，突然發現有些父母教我的事，就像他們的一生，有些不平常。

一、只記住好人

最早有這樣的感觸，在我40多歲時某一天，聽到因郵電案坐牢的許金玉阿姨對媽媽說：「妳記不記得那個牢裡最愛打小報告的…」，當下我才意識到，儘管所有黑獄電影小說中，都有獄友勾心鬥角賣友求生情節，我竟從未聽聞爸媽說一句牢裡難友的黑暗。

那麼爸媽說什麼呢？爸爸的獄友回憶總是誰誰誰視死如歸讓他很敬佩；媽媽的回憶則是她為什麼和哪個阿姨成為一生好友，因為在牢裡她們如何如何幫了她。

回想起來，如果我能一直對生活抱有希望，為遇到純淨的人格感到美好，要感謝爸爸媽媽為我們保留了心靈淨土。

二、精神不倒，身體不倒

爸爸第二次被捕挺過的刑求之激烈和恐怖，讓很多人印象深刻。但爸爸說，被綁在冰塊上不准睡覺、被拔指甲、被電撃灌汽油時，他非常痛苦，也曾動搖。

然而在一個刑求空檔，他作了一個夢頓悟「向死而生」，終能捱過之後一項比一項激烈的刑求，進而體會人只要堅定思想，「精神不崩潰，身體就不倒」。

爸爸坐牢後，媽媽以47歲年紀重回職場非常艱辛，一開始當翻譯時常工作到半夜，回家時精神不濟，一次跌得滿頭是血，一次摔傷腳趾，兩度去台大醫院急診；之後教日文，一天下課遇暴雨，掉進被水淹沒、沒有人孔蓋的下水溝，自己狼狽爬出來。媽媽如此辛苦，難過時總唱歌給自己打氣，卻從未鬆懈照顧爸爸、照顧我們。

長大後每當我有病痛，就會想到爸爸捱過的刑求和終身承受的後遺症之苦；當我覺得身心疲憊，腦中就會浮現媽媽從醫院急診回來的樣子，然後告訴自己不論碰到什麼事「都沒什麼了不起」。

三、追求自己的「道」

從小媽媽告訴我們她不信命也不算命，因為「命好就可以不努力嗎？命不好難道不是更該努力？」。媽媽也沒有宗教信仰，但她說自己信「良心教」：凡事要對得起良心，做事對得起良心就好。用算命的角度，爸媽既無高「權」也未享「祿」，即便有若干名聲「科」，也是坎坷際遇換來，但爸媽的精神富足與內心坦蕩，遠勝過我記者生涯見過的許多高官權貴。

爸爸在第二次坐牢時，除了身體因刑求殘破不堪，在獄中讀到大陸文革傷痕文學，讓他非常傷心。後來爸爸不斷思索、讀書，出獄後1988年底獲准出境，回台時帶回39公斤書籍，之後把他漫長思考的結果，寫了一本書「中國走向社會主義的道路」。爸爸說，他不斷思考，終於了解革命的過程不可能很順利、不可能馬上成功；且人類追求理想的過程是漫長的，不一定有機會在活著的時候，就看到自己追求的目標已經達到。換言之，每一個人在活著的時候，盡自己的心力去做就好。總結自己一生，爸爸說，亂世的人本不如太平時代的狗，他雖生錯了時代，但沒有做錯事，「就這一點來講，我沒有遺憾」。

四、做讓人尊敬的父母

2019年爸爸的追思會上我告訴爸爸，有這樣特別的父母，讓我覺得自己上輩子拯救了地球；2022年媽媽臨走前我們對她說，我們多麼以他們為傲。我真心覺得，做個讓人尊敬的父母，是給子女最好的禮物，這是父母教我的第四件事。

我總想，如果詩人的特徵是情感豐富，如果浪漫的要義是奮不顧身；那麼每個把理想放在生命之前的政治犯，都在以青春寫詩，而我的父母，則攜手一生做了最浪漫的事。

（作者陳志平是政治犯陳明忠、馮守娥的女兒，曾任記者，現為自由撰稿人）