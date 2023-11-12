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封面故事／芝加哥市民提告 搭「無證客帳篷」暗地搞

特派員黃惠玲
帳篷營預定地原先為工廠用地，一直有污染問題。(特派員黃惠玲／攝影)
帳篷營預定地原先為工廠用地，一直有污染問題。(特派員黃惠玲／攝影)

●主照 有居民不滿12區區長拉米雷斯(Julia Ramirez)沒有站出...
●主照 有居民不滿12區區長拉米雷斯(Julia Ramirez)沒有站出來為社區發聲，而高舉海報表明不再投票支持。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著芝加哥的氣溫愈來愈低，芝市正為目前暫時安置在芝加哥警察局與機場的無證客找落腳處。市政府日前在未告知12區區長、居民的情況下，悄悄於芝市華人聚居的布來頓公園區(Brighton Park)開工建造芝市第一座無證客帳篷營，引發該區居民強烈反對，包括華人在內的民眾，至今仍在工地日夜抗議。

市府將在此地興建可收容多達2000人的無證客帳篷營。

包括華裔麥珠蒂(Judy)在內的六位12區布來頓公園居民，3日透過律師將芝加哥市府、市長強森、預定搭建帳篷營土地業主Barnacres Corp.全部告上法庭。原告稱，帳篷營地點違反地目用途，且違法了憲法的公民知情權，因此向法院申請緊急聽證會，並要求法官下令該工地立刻停工。

列為被告名單的，還有芝市建物局局長貝德特(Mattew Beaudet)、芝市計畫發展局代理局長莫菲(Patrick Murphey)、地目畫分部門，上百位布來頓居民3日下午在帳篷營預定地前，聲援這起訴訟。

該訴訟共同律師王軍表示，提告的原因，包括「違反地目用途」(zoning code violation)、「違反建物用途」(building code violation)，他說，帳篷營預定地為「工業用土地」，在市府開工整建要搭建帳篷前，並沒有取得任何許可，此外，該土地原來是一座提煉鋅的工廠，土壤中有污染，以前曾試圖要在該地點蓋公園、學校，都遭市府否決，因此環境污染問題也是另一項訴訟原因。

他也提到，這起官司也涉及憲法保障的公民知情權，政府在進行一些會影響公眾利益的事務時，例如該舉措會影響房產價值、民眾健康的話，依法必須舉行聽證，也需要先通知居民，然而市府此次完全違反了居民的知情權。

麥珠蒂(前右二)為六名向市府提出訴訟的原告之一。(特派員黃惠玲／攝影)
麥珠蒂(前右二)為六名向市府提出訴訟的原告之一。(特派員黃惠玲／攝影)

六名原告的唯一華人代表麥珠蒂說，她在該區住了10多年，市府要在其所居住的小區搭建容納2000家庭的無證移民帳篷營，卻完全沒有告訴居民，政府連起碼對社區的尊重都沒有做到，「我們是居民，我們有權知道」。

當天到場支持該起訴訟的民眾至少上百人，其中包括不少華人，住在附近六年多的Mike林說，市府竟然在社區不知情下，已經與地主簽訂了月租9.1萬的合約，令人相當驚訝與憤怒，他說會與小區鄰居抗爭到底。

芝市截至目前已湧入逾1萬2000名無證客。

華人 無證客 芝加哥

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