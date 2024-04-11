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紐約市長支持立法打擊租霸 莊文怡等市議員籌備提案

記者張心／紐約報導
亞當斯10日首度表態，支持立法打擊全市「租霸」，呼籲重視房東權益。(市長辦公室提供)
亞當斯10日首度表態，支持立法打擊全市「租霸」，呼籲重視房東權益。(市長辦公室提供)

紐約市租霸問題嚴重，市長亞當斯(Eric Adams)10日首次表態，支持立法打擊全市「租霸」，呼籲重視房東權益；布碌崙(布魯克林)華裔市議員莊文怡(Susan Zhuang)等正準備提案，以便市警執法驅逐強占房屋的租霸。

根據紐約市行政法規(NYC Administrative Code)第26-521條，任何人只要驅逐或試圖驅逐連續30天或以上合法占用該住宅單元的居住者、已經簽定租約或提出居住請求者，均屬非法；意味著租客只要居住30天，就可享有租客權益。

但這條法律卻導致許多租霸濫用，惡意霸占房產拒絕交租，除非房東向法院申請強制驅逐令，並證明房屋所有權，才能經過系列複雜合法程序將其驅逐。

亞當斯在最新舉行的新聞發布會上表示，該法規的制定本來有合情合理的原因，但近期愈來愈多的案例，卻證明了現行法規的漏洞。

就在上月，兩名涉嫌非法搬入皇后區一間價值93萬元雙層住屋的租霸，以非法驅逐及損害賠償為由，反將這間公寓的一對房東夫婦及房產經紀告上法庭，導致房東花費4000元打官司。今年初，一對斥資200萬元在皇后區購買退休居所的夫婦，因遭遇「租霸」，購房半年仍無法搬入新家。

「這一系列的案件都顯示出，立法忽略房東的權益。」亞當斯說，他將與市議會合作，修改法規。

市議會「常識核心小組」(Common-Sense Caucus)成員、市議員莊文怡等人，計畫提出新提案，讓警察更容易驅逐「租霸」，並持續追蹤相關案例發生的頻率和地點。

同時，長島共和黨州眾議員布魯門卡拉(Jake Blumencranz)和州參議員馬拉泰(Mario Mattera)，也分別於州立法機構提出兩項提案，允許警方直接逮捕租霸，不必再使房東經歷冗長的法院程序。

房東 亞當斯 紐約市

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