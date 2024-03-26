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租霸橫行／趕人不跑法院 只需宣誓書證明侵入者非租戶

記者劉梓祁／紐約報導
佛州法律規定，如果房產所有者提交宣誓書聲稱租霸非法居住在房產內，警察便可以將這些不受歡迎的「老賴」趕走。圖為法警迫遷居住在公寓裡的房客。(路透)
佛州法律規定，如果房產所有者提交宣誓書聲稱租霸非法居住在房產內，警察便可以將這些不受歡迎的「老賴」趕走。圖為法警迫遷居住在公寓裡的房客。(路透)

將非法占據房產的「租霸」趕走，一直是房東的噩夢，不僅得賠上大量時間和訴訟費用，還會讓自己心力交瘁甚至得不償失，但來自佛州的迫遷律師和地產投資人分享了經驗和法律技巧，可以迅速將「慣犯」驅逐，且無需鬧到法庭。

來自邁阿密的迫遷律師雷瓦(Phil Revah)表示，很少有人知道存在一項法規，只需提交一份宣誓書(Affidavit)給執法部門，執法人員就能把非法占領的租霸趕走。根據當地法律，如果房產所有者提交宣誓書聲稱租霸非法居住在房產內，警察便可以將這些不受歡迎的「老賴」趕走。

依據該法規，租霸指「在房產內居住時間很短且無租賃協議」的人群。雷瓦說，根據該法規可以驅逐偽造租賃協議搬進房屋並在被抓時聲稱受騙的租霸，但這種情況很少發生，因為有的警察部門不知道這項法規或不願承擔風險和責任。

雷瓦也警告說，雖然宣誓書有效力，但租霸通常會「有備而來」，如編造故事等，因此警方為謹慎起見，通常會建議房產所有者去法院諮詢。

不過，地產投資人山姆(Sam)利用此法規避免了法院程序。

當時，山姆的房屋正在出售，卻在空置期間發現門鎖被換，並確認有人非法居住。山姆通過後門進入房屋後，發現霸占房屋的人不在，他便把他們留在房屋內的所有物品拿出並更換了鎖。租霸回來見狀大怒，雙方發生言語和肢體衝突。

警察聞訊到達後，其中一名租霸從口袋中拿出一份虛假租約，讓警員認為房東必須先將鑰匙交給租霸，再去法庭上解決。山姆只好聯繫律師，在律師溝通後，警方告訴山姆，根據一個鮮為人知的法規，只要租霸是侵入者而不是以前的租戶，就可以通過簽署書面聲明將他們驅逐出去。

山姆說，只需要簽署聲明證明自己是業主，且對方只是一個貿然侵入者，警方就有權力將他們趕走。整個過程中，山姆發現其中一名租霸過去竟有九次被驅逐的劣跡。他聯繫以前的受害房東，對方表示，該租霸在被驅逐離開房屋時，竟將混凝土倒入管道，造成了他們多達15萬元的損失。

山姆表示，希望自己的經歷能幫助房東和投資者更加瞭解解決問題的方式，並鼓勵其他州和地方政府制訂新的對付租霸的法令，保護小房東的利益。

房東 投資 佛州

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