租霸橫行／佛州不速之客占屋大肆破壞 還向房東潑糞

佛州 一間房屋的主人一次偶然發現，有兩名住戶「不請自來」，還把自己的房內設施大量損毀，造成數萬元的損失。目前，房東 正在對不速之客提起刑事訴訟 。

皮珀斯(Patti Peeples)與提烏拉(Dawn Tiura)是佛州傑克森維爾一間房屋的共同業主，他們原本依靠這棟房屋的租金維持退休生活。然而，一名租戶在今年3月搬走後，兩人聘請了一名雜工前往房屋修理，結果意外發現，本應空置的房屋中住進了兩名不速之客。

據傑克森維爾當地媒體News4JAX報導，工人在走進房子時，發現門廊內有一隻比特犬和牠所生的一窩小狗。皮珀斯聞訊趕到後，發現房屋內住著兩名女性，她們聲稱她們在房產網站Zillow上看到這處房屋、並簽了租約，因而她們也是租房騙局的受害者。不過，福斯新聞的報導則指，她們很可能是慣犯，並非受害者。

在歷時近40天、支付了5000元的法庭費用後，兩位房東終於將不速之客驅逐。然而，當他們重新進屋後，才發現房子被嚴重損毀：牆壁被打出大大小小的洞，櫥櫃被拆掉，洗衣機和烘乾機不翼而飛，狗的糞便充斥房間。他們透露，損失的價值約有1萬5000元至2萬元。

皮珀斯在接受福斯新聞採訪時還透露，在驅逐過程中，一次她開車從房前經過，霸住者朝她的車扔磚頭，造成車輛損壞。看到她的車窗沒有關緊後，他們甚至往車裡扔糞便。

目前，兩名房東已向霸住者提起了刑事訴訟。皮珀斯表示，不速之客的行為應屬非法闖入，不該像普通租霸案件那樣由民事法庭處理。一名佛州的刑事律師介紹，根據佛州法律，惡意破壞財物價值超過1000元的，皆屬重罪。此外，根據房東描述，兩名不速之客很可能也涉嫌盜竊犯罪。