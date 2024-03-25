租霸橫行／被欠租反挨告損失10萬 華人房東被迫送外賣

華人Judie被租客欠租4萬元，一家人入不敷出，不得不和先生起早貪黑做Doordash送外賣。她希望法庭還她公道。(記者劉先進／攝影)

華人朱茱蒂(Judie Zhu)在加州東灣利佛摩(Livermore)居住已14年，她與丈夫辛苦打工，貸款買下三處房產，用於出租。其中兩套位於利佛摩，一套位於中谷地區的曲萊賽(Tracy)。新冠疫情爆發後，三處房產的租客 都拒付租金，被欠下10萬8000元，成功說服兩家租戶搬走。

但一對和朱茱蒂一家同住在利佛摩的華裔 租戶，一直利用當地政府的暫停驅逐令理由欠租兩年多，共達4萬元。當地阿拉米達郡去年4月29日決定取消該政策。她因為中途要換律師，直到6月才展開法律程序，希望將這對欠租的華裔租客趕走。

然而在她向法庭提告後，租客竟反過來控告她和先生涉及性騷擾 、盜竊、非法闖入等，一度試圖申請禁制令。儘管法官駁回了這些訴訟，但她請律師就花費6萬元，再加上租客欠租，她的損失多達10萬元。因為沒有房租收入，她和先生不得不起早貪黑，利用Doordash平台，當司機送外賣，先生連周末都不得不犧牲和孩子相處的時間，打工貼補家用。

她說，她的證據充足，律師也有很信心會勝訴。租客也試圖找免費律師，但一直無進展。「免費律師看了對方文件，估計是覺得證據不足，不願意幫助。未料租客自己上法庭，還聲稱我的房子居住條件危險，家人因此過敏。」

租客甚至在房間安裝攝像頭監控，「反咬一口」，對她和她先生提起三項告訴。其中一案聲稱，她先生性騷擾租客的太太，租客還試圖到法院申請禁制令，另外兩個案件涉及非法闖入、騷擾、盜竊、侮辱等。最後都因證據不足，法官判決Judie勝訴，另兩案尚未開庭。「租客提告，我要找律師回應，每小時花費600元，為此額外花了律師費6萬元。」

茱蒂一家原本以為購買三處房產，實現了美國夢，卻因為三處房屋的租客都欠租，一家人入不敷出。以前家中僅先生一人在Doordash送快餐，現在變成兩個人都要全職送快餐。茱蒂每天開車九小時，先生工作時間更長。

「這段經歷讓我傷透了心」，茱蒂說，她希望法官還她公道，讓租客繳齊欠租，並賠付律師費。「如果成功驅逐租霸，以後也不打算再出租，省得麻煩」。