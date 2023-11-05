旅遊／遊魁北克 賞世遺文化

芳堤娜城堡飯店。（李逸萍提供）

聯合國名列的世界遺產 保護地，向來是我所嚮往的旅遊景點。位於加拿大 東部的魁北克 市(Quebec City)，不僅名列於世界遺產保護名單，它的芳堤娜城堡飯店(Chateau Frontenac)同時榮獲世界上鏡次數最多的飯店。去年9月，我如願以償地來到了魁北克市，從紐約市搭機直飛前往，約為兩小時，旅遊期間，當地的法式風情，的確令我陶醉不已。

世界遺產 保護重地

魁北克市於1985年被列入聯合國世界遺產的保護名單，因為這座加拿大城市，400多年來，承續法國語言與生活文化，為歷史提供了歐洲殖民文化在北美洲發展的實例。1608年， 法國探險家塞繆爾香普蘭(Samuel Champlain)在法王享利四世和路易十三的相繼贊助下，逐步在魁北克市建立法國殖民地；同時，開啟了法國文化在北美洲的影響力。

魁北克市當地最早的規畫結構分為上城和下城兩個區域，建築在懸崖上的是上城(Upper Town)，以軍事和行政為主要機構，保存完整的防禦堡壘和城門，仍舊屹立不搖的守護著這個城市。

位於上城區的堡壘城門。（李逸萍提供）

臨近聖勞倫斯河(Saint Lawrence River)的區域為下城(Lower Town)，以住宅區和購物區為主要建設.今日，法語仍然是當地的官方語言；保存完善的17世紀法式建築，鱗次櫛比，散發古色古香的風情。

魁北克市上下兩城，各具特色，這些特色正是聯合國教科文組織極力保護的要素。

下城區 法式情調

一大清早，我從位於下城的飯店出發，走在鵝卵石路上，經過黃色，紅色和藍色的大斜坡屋頂建築，感覺真像來到了法國；接著，眼前出現了魁北克大壁畫(Fresco of Quebecers)，這幅巨大壁畫，由法國和魁北克畫家攜手合作，於1999年完成。

魁北克大壁畫。（李逸萍提供）

壁畫描繪出當地不同時代的建築，生活文化，還有重要的歷史人物、建城之父--香普蘭，就是其中一位；再走幾步路，來到了皇家廣場(Place Royale)，這裡是香普蘭建立法國殖民地的原始地點。廣場旁的咖啡店提供了特佳的景觀，因此生意特別好，許多找不到座位的旅客，眼明腳快地占據了廣場內的公園椅；也有的旅客隨遇而安地坐在勝利之母教堂(Notre-Dame-des-Victoires Church)前的石階上。我握著咖啡，站在廣場上，欣賞這座建於1688年的石磚天主教堂，看著它隨著旭日東升，逐漸在廣場上閃耀起來。

皇家廣場。（李逸萍提供）

從皇家廣場到享譽盛名的購物街，小香普蘭街(Petit-Champlain)，只需幾分鐘的步程。許多生意人正忙著開店營業，左鄰右舍相互道早問好，街道上迴盪著一聲聲的Bonjour；這條街雖然小，不到十分鐘就可以慢步走過，然而，它美得像張風景明信片，總是讓人流連忘返。

小香普蘭街的兩旁約有50間小巧精緻的創意商店和餐廳，店家們雖然以法語向旅客問候，但是幾乎每個人都會講英文，為旅客帶來許多方便。

小香普蘭街。（李逸萍提供） 小香普蘭街商店櫥窗。（李逸萍提供）

樓梯、纜車 串連上下城

小香普蘭街是前往上城遊玩的便利景點，1620 年，法國殖民當局在此建築了59個階梯以銜接上城區域，便利上下兩個城區的通行；1893年，鐵樓梯取代了原來的木製階梯，1960年代，許多英國導遊，誇張地稱這一排台階為斷頸樓梯(Breakneck Staircase)，以促銷旅遊市場。今日，上下台階時，可見斷頸樓梯的法語地標(escalier Casse-cou)，想必當地政府十分接受英國人的戲稱。

搭乘纜車前往上城區的景觀。（李逸萍提供）

不想爬斷頸樓梯到上城玩的旅客，可以選擇搭乘纜車(Funiculaire)， 纜車站就位於小香普蘭街和斷頸樓梯之間。1879年，採用壓載水系統運轉的纜車，首次通行，它的爬升角度為45度，全程距離為64公尺，1907年，纜車改建成以電力運行。我買了一張單程票，票價為4元加幣，等了三分鐘，搭上纜車，一路美景伴隨，輕鬆自在地爬升抵達上城。值得一提的是，纜車票只能以現金購買，小孩可免費搭乘。

城堡飯店 上鏡率高

抵達上城後，走出車站，第一眼就看見世界最上相的飯店，芳堤娜城堡飯店，它優雅地俯瞰聖勞倫斯河、達費林平台(Dufferin Terrace)就位於飯店與河流之間。平台上總是人聲鼎沸，充滿了拍照的旅客；為了進一步參觀這座城堡飯店，我參加了一個解說導遊團。導遊介紹說，城堡飯店的誕生來自於加拿大太平洋鐵路公司總裁威廉范霍恩(William Van Horne)的心血結晶，范霍恩堅信，興建一座富麗堂皇的城堡飯店，可以促銷火車豪華旅遊的市場。

這座18層樓高的法式城堡飯店，由美國建築師布魯斯普里斯(Bruce Price)設計興建，城堡飯店以17世紀的新法蘭西總督芳堤娜伯爵為名，同時於1893年正式開幕。

不負眾望的芳堤娜城堡飯店，果真吸引了許多旅客，其中還包括不少名人和國家元首；英國總理邱吉爾、美國總統小羅斯福、英國女王伊麗莎白二世，都曾經下榻於此。

帶隊的導遊又說，自從社群媒體的出現，發布上傳照片成了紀錄上鏡次數的依據，也因此，芳堤娜城堡飯店增添了一項美譽，「金氏紀錄中世界上鏡次數最多的飯店」。

隨著導遊的腳步，我們一行人來到了飯店大廳，金碧輝煌的水晶吊燈讓我看得入迷，隨後，我們參觀了玫瑰廳(Rose Room)，這間會議室位於飯店主城堡塔內；玫瑰廳曾經是紳士們相聚的聯誼廳，二次大戰期間，加拿大總理在此舉行了一些國際會議，為芳堤娜城堡飯店增添幾許歷史價值。

芳堤娜城堡飯店大廳。（李逸萍提供）

殖民文化 用心保護

魁北克市的法式文化風情，在加拿大境內獨樹一幟.當地對法國殖民文化的用心保護，讓我感到十分敬佩，也因為當地人的用心良苦，這座古老的小城市，終於登上世界遺產的保護名單。在馬不停蹄的創新年代裡，保護遺產文化更顯得重要，我衷心期許魁北克市的成功典範，能夠鼓勵大眾，繼續保護世界的文化遺產。

小啟

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