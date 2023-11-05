醫師的話／人老心不老 解開老化迷思

老年人需要出門做溫和的運動或鍛鍊。（Getty Images）

近年來，世界各地人類的平均壽命都在延長。根據世衛 組織的估計，到了2030年，全世界60歲以上的人達到六分之一。到了2050年，60歲以上的人將會增加一倍至21億人。那時候80歲以上的人數將增加兩倍高達4.26億人。

原先人口老龄化，多出現於高收入國家（例如，目前30%的日本人口超過60歲），但現在低收入和中等收入國家也正在經歷最大的變化。

面對日漸增加的老年人，首先就是要消除與老化相關的許多似是而非的迷思。

1、心情鬱悶很正常？

現在年紀大的人所表現出來的形象和往日完全不同，即使到了70歲還是活力充沛。從服裝和生活方式來看，除了追求時髦，另也習於消費。除非身體有什麼特殊疾病，長者出外旅遊悠然享受人生者比比皆是。若是突然出現心情鬱悶，覺得做什麼都嫌煩，對活動和外出興趣缺缺，或者突然對生活感到不安，就要考慮是不是憂鬱症作祟而非因為老化而自然發生的現象。

另外長期獨居的老人，明顯會有孤獨感，甚至引起抑鬱焦慮的現象，這些並不是老化的正常現象。家人應該想像得到的是，這些老人希望得到家人和朋友的關心和照顧。

2、不用學習新知了？

這是很大的誤解，年紀大的人仍有學習新知識、新技術的能力，而且根據神經科專家的研究，在學習過程中神經元被刺激增加活動，彼此之間的聯繫也增加，相對的延緩腦細胞的衰老。舉例來說比如學習新的語言，攝影技術或者是練習彈鋼琴都能提高老人生活質量，增加身心的愉悅度，而且減緩腦細胞的老化速度。

3、不需要睡太多覺？

許多人認為老年人需要的睡眠較少，很可能這種想法是基於老年人早起的刻板印象。

事實上，根據疾病防治中心 (CDC)的研究報告，61到64歲的人每晚需要七到九小時的睡眠。65歲以上的人每晚需要七到八小時睡眠。也有人認為老年人要比年輕人需要更多的睡眠。這種說法有時因為荷爾蒙水平改變，影響到晝夜節律的規則，那麼睡眠品質不好的話，白天小睡也是理所當然的。

4、不需要運動鍛鍊？

這種說法的來源很可能是擔心老年人摔倒摔傷、於是不敢出門運動或鍛鍊。實際上經常合理鍛鍊能夠增加血液循環，提高心肺功能，降低高血壓 、血糖、和血脂疾病發生的風險。一般來說緩和性的運動如太極拳、八段錦、五禽戲等都可以改善平衡力和減少摔倒的風險。

另外有許多人認為年紀大了以後運動就沒有任何的好處了。事實上老年期刊的一項研究報導，針對60到80歲的成年人進行了42周的舉重訓練。結果發現，訓練之後參予者動態肌肉力量和肌肉大小和運動功能都增加了。而且絕大多數老年人可以進行溫和式的體育活動。

5、骨鬆只找老年女？

這種說法的來源很可能是因為國際骨質疏鬆症基金會的一項報導，認為全球大約三分之一的逾50歲的女性患有骨質疏鬆症。

而同一時間五分之一的男性會有與骨質疏鬆症相關的骨折發生。只是根據最新的報導，到了65歲以後，男性和女性的骨質流失的速度幾乎是一樣的。

另外一個相關的迷思，認為隨著年齡的增長，女性的骨質疏鬆症是不可避免的。其實50歲以上的女性中有三分之二並沒有骨質疏鬆症。若是早早改善荷爾蒙失調的程度，服用含鈣和維生素D的食物，加上定期運動，就能夠防止骨質疏鬆症的發生。

6、戒菸沒有意義了？

這種說法是不對的，根據美國國家健康研究機構明確的表示，無論年紀、也不論吸菸的日子有多久，或者是每天吸了多少支菸，一旦戒菸，身體健康情況就會開始改善。雖然有些健康的好處是可以即時注意到的，但也有些是一段時日才會見效。不論如何，戒菸永遠都不會太晚。

7、性需求無欲無求？

有些人認為年紀大了以後漸漸失去了享受性生活的能力。其實這種說法是不對的，根據國際臨床實踐雜誌上的報導， 18到29歲的男性中有0.4%患有勃起障礙，60到69歲的男性中比率為11.5%。可是把這個統計數字顛倒過來就不見得那麼可怕了，因為近九成的60多歲以上男性並沒有勃起障礙。

根據HSIN科學研究會認為這種想法是很大的誤解，因為變老並不一定會終止健康的性生活。在西方特別強調上了年紀的男性和女性都可能表現出非常活躍的性生活，直到非常高齡。

因此，美國心理科學會建議，不要刻意忍耐、勉強自己。因為控制欲望的腦神經並不在大腦的額葉區。若是身體的器官技能不用就會退化，刻意的壓抑欲望，減少或者是抑制額葉神經元活躍的機會，也會加速大腦的衰退。

其實欲望是一種天生，激發我們產生動力和意願的最大本能。無論是食欲也好、性欲也好，都不應該太過壓抑才能延緩額葉區的腦神經老化。

8、失智症不可避免？

世衛組織的調查研究表示，罹患失智症的風險隨著年齡的增長而增加，但並不包括所有老年人。目前全世界各個角落，估計60歲以上的人患有失智症者占5-8%。這表示著60歲以上的人中有92%到95%是沒有患失智症的。而在美國根據疾病防治中心的統計，其實71歲以上的老人中有13.9%患有失智症。換言之71歲以上的老人當中有86.1%沒有患失智症。

再來看看隨著年齡增長，認知能力是否會下降呢？

與一般流行的看法相反，認知能力的下降不一定表示失智症即將開始。雖然換失智症的人往往會出現認知能力下降的情況，可是並非所有認知能力下降的人都會換失智症。根據研究估計， 71歲以上的美國人中有22.2%有認知能力下降的問題，其中只有11.7%到20%的人患有失智症。

值得慶幸的是在2015年，阿茲海默症協會評估了認知能力下降和失智症之間的關係。向世界失智症理事會提交的報告中說，維持規律的體力活動和嚴格的控制心血管疾病如糖尿病、肥胖症、吸菸和高血壓都明顯的降低了認知能力減退的風險。另外健康的飲食、不停的學習加上認知訓練也能降低認知能力下降的風險。

年齡只是生活中的一個代號，在目前的社會應該從正面的觀點看待老年，不管年紀有多大，應該重新認識老年，好好的規畫生活，謹記，人老心不應該老。

（作者為大華府地區執業醫師）