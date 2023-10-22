我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

城鎮傳真／搭火車賞秋葉 最美4路線

編譯陳韻涵
搭火車賞秋葉，美鐵有四路線可選。(Getty Images)
搭火車賞秋葉，美鐵有四路線可選。(Getty Images)

想欣賞秋葉美景又不想舟車勞頓，不妨考慮「美國鐵路」(Amtrak)的四條路線，輕鬆欣賞秋葉，沿途還能享用美食飲品，滿足味覺與視覺的雙重享受。

從佛蒙特州看康乃狄克河的秋色 。（Getty Images）
從佛蒙特州看康乃狄克河的秋色 。（Getty Images）

佛蒙特州

路線：佛蒙特號(Vermonter)

最佳時機：10月上中旬

「佛蒙特號」從華府開往佛蒙特州聖奧爾本斯(St. Albans)，緩緩穿過茂密的東北部森林和迷人小鎮。這條13小時的路線跨越九個州，從大西洋中部到新英格蘭，抵達佛蒙特州後，可挑選風景如畫的村莊，欣賞秋季紅葉。

進到佛蒙特州的第一站是周末度假首選，歷史悠久的巴特伯勒鎮(Battleboro)坐落山腳下的康乃狄克河(Connecticut river)河畔，可360度欣賞紅葉層層疊疊的景致。

在緬因州的波特蘭下火車後，可搭乘渡輪前往峰島(Peaks Island，圖右方)...
在緬因州的波特蘭下火車後，可搭乘渡輪前往峰島(Peaks Island，圖右方)。(截自谷歌地圖)

緬因州

路線：緬因州沿海號(Downeaster)

最佳時機：10月中下旬

「緬因州沿海號」從波士頓朝北而行，行經麻州、新罕布夏州和緬因州，終點在布朗斯威克市(Brunswick)，期間會看到許多新英格蘭秋葉。

距離波士頓約兩小時的車程，在波特蘭下車後，可搭乘15分鐘的渡輪穿越卡斯科灣(Casco Bay)前往峰島(Peaks Island)。既然是漫遊旅行，不妨在島上租輛單車、高爾夫球車，或步行體驗在地生活。

坐落威斯康辛河州立自然保護區的德爾斯(Dells)是沉浸享受秋景的絕佳地點。(G...
坐落威斯康辛河州立自然保護區的德爾斯(Dells)是沉浸享受秋景的絕佳地點。(Getty Images)

威斯康州 辛德爾斯(Wisconsin Dells)

路線：帝國建設者號(Empire Builder)

最佳時機：10月中旬

「帝國建設者號」從芝加哥市經過整個上中西部地區，一路駛近華盛頓州，期間有許多中途點可欣賞秋葉。

威斯康辛德爾斯距離芝加哥的車程不到四小時，坐落威斯康辛河州立自然保護區(Wisconsin River State Natural Area)的德爾斯(Dells)是沉浸享受秋景的絕佳地點，當地可欣賞許多松樹在季節更迭之際的變色之美，另有壯闊的寒武紀(Cambrian)砂岩懸崖、峽谷和獨特岩層。

藍嶺山脈中部地區，10月秋季如仙境。(Getty Images)
藍嶺山脈中部地區，10月秋季如仙境。(Getty Images)

維吉尼亞州 夏洛特維爾(Virginia Charlottesville)

路線：紅雀號(Cardinal)

最佳時機：10月中下旬

「紅雀號」帶領乘客穿越藍嶺(Blue Ridge Mountains)和阿巴拉契山脈(Appalachian Mountains)，體驗秋日盛宴。這條U形路線始於紐約市，蜿蜒穿過11個州和哥倫比亞特區，最後抵達芝加哥。

維吉尼亞州夏洛特維爾是沿途其中一站，非常適合欣賞秋日美景，該城坐落藍嶺山脈中部，10月化作秋季仙境。

佛蒙特州 緬因州 維吉尼亞州

上一則

理財百科／貸款還清 信用分數為何反跌？

下一則

首投族／我的摯友是靈媒 蝴蝶是我倆的暗號

延伸閱讀

免費營養午餐計畫 農業部再擴及數百萬學生

免費營養午餐計畫 農業部再擴及數百萬學生
秋意濃戀楓紅 美東賞景攻略

秋意濃戀楓紅 美東賞景攻略
全球最吸睛的活動之一 新墨州熱氣球節登場

全球最吸睛的活動之一 新墨州熱氣球節登場
搭火車賞秋葉 美鐵有四路線可選

搭火車賞秋葉 美鐵有四路線可選

熱門新聞

蒙特利公園市警局提醒民眾通過銀行等正規渠道換匯。（取材自蒙特利公園市網頁）

詐騙ing／微信換匯 南加華女被搶走2.5萬美元現鈔

2023-10-15 16:10
今年諾貝爾文學獎頒給挪威作家佛斯，他獲獎後表示「不知所措、有點害怕」。（Getty Images）

封面故事／佛斯獲諾貝爾文學獎 他的作品你讀過嗎？

2023-10-15 02:30
百威淡啤找來跨性別網紅代言拍片，引發保守派抵制，後續失敗的公關處理，已成教科書範本。（路透）

大仁說財經／「無可奉告」 最糟的危機處理

2023-10-15 11:15
退休前把房貸付清是許多人的共同目標，但不見得一定是最佳理財策略。(Getty Images)

理財百科／5情況 退休前不必付清房貸

2023-10-15 02:16
退休後的第一階段「樂活期」，是實現夢想的時期，可隨心所欲；圖為一對老夫妻心滿意足的品嘗冰淇淋。（Getty Images）

封面故事／退休拒當墓園的富翁 要學浴缸式花錢

2023-10-08 02:30
諾貝爾獎官方在頒發文學獎前貼出印度詩人泰戈爾（前中）訪問中國並與徐志摩、林徽因合影的照片，引發揣測。（取材自X平台）

封面故事／諾貝爾文學獎揭曉前 官網貼徐志摩林徽因

2023-10-15 02:25

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機