90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

在灣區 科技公司密集、工作節奏高速運轉的日常裡，90後夫妻李毅超與何子陽，選擇了一條與多數同齡人不同的下班路徑——鋪開宣紙、磨墨提筆，和一群年輕上班族一起寫字。

夫妻倆都是科技業背景，先生何子陽是資深工程師，李毅超則曾從事媒體工作，後轉任科技公司專案經理。白天在會議、進度與程式碼之間來回切換，晚上卻在書法雅集中放慢節奏。去年，他們兩人在灣區創立「書院」，也開啟了一段屬於兩人的共同創作歷程。

「一開始其實完全不知道會不會有人來，」李毅超坦言。灣區華人 是否願意為書法這種「慢回饋」的學習投入時間，夫妻倆心裡也沒有把握。和舞蹈、健身不同，書法需要反覆練習才能看見進步，並非立即可展示的成果。

然而出乎意料的是，第一批學員多為25至35歲的年輕科技從業者。他們白天在高壓環境中工作，晚上卻選擇用毛筆與漢字，讓自己重新專注、安靜下來。

夫妻分工也在過程中逐漸成形。李毅超負責對外合作、活動設計與社群經營，何子陽則在雅集中擔任引導者，示範筆畫、陪伴學員完成作品。李毅超笑說，自己是在創業過程中，重新認識了先生這位原本話不多的工程師，在教學時卻展現出難得的耐心與清楚表達能力。

「這是一個我們彼此潛力被挖出來的過程。」她說。創業與上班不同，每一次嘗試都可能沒有回應，夫妻倆也曾面對不確定與壓力，但共同投入一件熱愛的事，反而讓彼此更理解對方。

書院的線下雅集，也成了這段夫妻合作的縮影。中秋節寫燈籠、聖誕節 在木片上題字、新春寫春聯，現場泡茶、準備點心，氣氛更像朋友聚會。有人將書法視為一種冥想，有人只是享受慢慢寫字的片刻安靜。

連一些非華裔學員也被吸引。一名白人護理師曾單程開車兩小時參加活動，只為體驗漢字背後的文化意涵。對她而言，字寫得是否標準並不重要，更重要的是理解「開門見山」、「山海」等詞語所承載的東方哲學。