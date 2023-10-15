創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

亞當、晨霞和女兒Joy、Grace及尚在腹中的Naomi。（晨霞提供）

亞當和晨霞是來自中國的第一代移民 。他們12年前來到灣區 ，短短時間內完成了學業、工作、結婚、移民、生育等多項人生大事，同時還經歷了不下五輪的創業嘗試。目前，他們的「籃子華人 百貨」已擁有勝利苗圃、華人公證兩大拳頭項目，同時還有華人生活手冊等三個網站。亞當說，希望可以把能服務華人需求的項目都整合到一起，方便大家。

亞當和晨霞的結緣，始於同在灣區的讀書經歷和共同的信仰。晨霞很小就受媽媽影響接受了基督教會洗禮。而亞當則是在灣區讀書期間接觸到教會。認識晨霞後，兩人便常常一同參加教會活動。畢業後短暫工作了一段時間，亞當決定參軍，並被派到夏威夷駐紮。晨霞為了和亞當在一起，也參軍並申請調往夏威夷。

父母都是普通人的亞當，從小卻懷有創業的夢想。大學期間就有嘗試電腦軟件生意，甚至服役期間也有試著在亞馬遜網站開店，可惜都不是很成功。兩年的軍旅生涯，兩人經過歷練都幹練了不少，也是重新開始大展身手的好時候。

華人愛種植 鎖定苗木商機

亞當來到美國生活後，在融入的過程中積累不少經驗和感悟，覺得經驗會對其他華人新移民也有幫助，於是就建立了一個網站，分享這些生活的經驗。後來碰到一位在拉斯維加斯的苗木供應商，希望在網站上投放廣告。亞當和晨曦覺得，供應商出售的山楂和桂花樹都是華人客戶喜歡的，又是在美國很難買到的品種，所以不僅幫忙宣傳，還幫助建立組群，請種植專家開網課普及種植技術。

可惜，從小在城市長大沒有種植經驗的亞當，沒能分辨出苗木供應商的貨品很多都是死根苗，沒法成活。顧客購買之後，發現上當，找不到供應商，都來找亞當和晨曦退貨。剛剛創業就遭遇這樣的滑鐵盧，亞當和晨霞沒有逃避。他們覺得自己要有擔當，拿出自己的錢來給顧客退貨。

遭遇這樣的挫折，亞當並沒有心灰意冷，反而覺得果樹苗木是個巨大的商機。因為很多華人都喜歡在庭院裡栽種果樹，享受果實累累的感覺。但Home Depot、Costco這樣賣場的果樹苗木往往很瘦小，需要很多年才能長成。華人喜歡的一些果樹品種更是難以尋覓。

一番研究之後，亞當開始自己巡訪灣區甚至洛杉磯的各大苗圃。同時請教專家，仔細比對，看是否有更適合華人的苗木品種。並且專門挑選大而健壯的植株，這樣的苗木栽種後很快就能掛果，很多甚至已經掛滿了果實。

苗圃中整齊的果樹苗，碩果累累。（晨霞提供）

亞當自己建立網站，將精心挑選出來的華人鍾愛的果樹花樹，分門別類列出，在網上銷售，並且還提供送貨上門服務。這些優良的樹種推出後果然大受歡迎，銷量旺盛。業務蒸蒸日上，亞當又聘請專任客服，做好顧客服務工作。同時參加灣區的各種展會，請專業人士設計宣傳品和贈品，免費派發的種子，和柿子橘子造型的蠟燭，都相當受歡迎。

苗圃中的果樹苗，已開始結果實了。（晨霞提供）

整合公證員 提供對接服務

苗圃創業的同時，亞當還有考一份公證員證書。他說，華人移民初來乍到，很多原先的中文資料需要公證。公證員的工作讓他可以幫到別人，非常快樂。但他也沒有止步於此，而是看到公證員需要上門服務，於是考慮把散落各地的華人公證員整合起來。通過籃子華人百貨的平台，將有需求的客戶和當地的公證員對接，提供高效便利的服務。

如今，籃子華人百貨網站不僅是勝利苗圃的購物網站、公證服務對接平台，同時還提供演出票務代理、諮詢顧問、紅娘婚介、商業印刷、司機導遊、保險顧問等多種服務的平台，同時也入駐了很多華人小商家。

被問及是不是因為之前在阿里巴巴工作過，所以想把籃子華人百貨做成北美的華人淘寶？亞當說，沒有想那麼多，但是希望能把華人需要用到的服務，都整合到一處，方便大家。亞當說，希望華人移民能像勝利苗圃的果樹一樣，「落地生根、果實累累」。