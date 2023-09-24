移民專頁／I-140剛獲批 我想跳槽了…

公司是否願意為你辦綠卡，與該公司的政策有關。（Getty Images）

讀者問：

目前我的H-1B三年期已經快用完了，準備續簽。為了合法身分，我一直在小公司低薪幹活。我之前諮詢過跳槽的問題，都是建議我在I-140獲批後再嘗試跳槽。目前我的I-140剛剛獲批還不到180天。我打算現在就開始找工作。請問：

1、目前PERM的辦理時間愈來愈長。如果我跳槽換了一家新公司，重新辦理PERM和I-140需要多長時間？

2、建築公司綠卡 的相關政策是否不同？

3、我要求在合同中寫上第一天就要申請綠卡的字樣，所以我相信只有小公司才會雇用我，對嗎？目前我正在糾結是要向家人要錢再熬四年，還是冒著可能出現「問題」的風險，重新做I-140？為了獲得I-140的批准，我已經筋疲力盡了。

答：

1、首先，如果擔心你的雇主會試圖撤銷你的I-140，你應該確保在你的I-140獲得批准超過180 天之前不要離開目前的職位。如果你來自簽證公告積壓的國家，如中國或印度等，即使你目前雇主撤回已批准的I-140申請，仍可能會幫助你保留早的優先日期，即你的PERM申請的時間，如果沒有PERM勞工紙即已提交的I-140申請日期。

假如你的I-140因欺詐或故意失實陳述、勞工紙被撤銷或勞工紙失效而被撤銷，那麼你無法保留舊的優先日期。再說一遍，只有當你出生在一個積壓大量申請的國家時，這才真正對你有幫助，因為你還沒有申請綠卡。當你需要保持H-1B身分超過六年最長期限時，雇主在180天內及時撤銷會對你不利。

如果你找到新工作，則需要重新辦理勞工紙過程，這意味著提交現行工資確定、測試勞動力市場、提交ETA 9089，然後提交另一份I-140。好消息是你可能有資格保留舊的優先日期。然而，這個過程可能還需要兩年的時間才能為你的新職位獲得另一份批准的I-140表格（I-140要加急處理）。然後，一旦你保留的優先日期排期排到，你就可以提交I-485申請。通常，職業移民I-485的裁決大約需要一年時間。

請注意，如果你有已批准的I-140（或最終在EB-1、EB-2或EB-3類別中獲得批准的I-140），並且你有正確提交的I-485，則可以跳過勞工認證步驟申請已在移民局 等待180多天。在這種情況下，你可以將你的I-140申請轉換到相同或相似工作類別的工作。但就你而言，由於你尚未提交I-485，因此無法進行轉換。

2、在美國移民局看來，沒有不同。

你的工作職位需要符合公司的需求，公司需要證明有能力按照勞工證申請中的承諾向你支付規定的全職工資，並且你收到綠卡後需要是全職受薪的W-2員工。然而，由於許多建築工作的性質，你和你的潛在雇主需要注意一些事情。

有些工作需要州和地方政府的許可。例如，如果你是一名工程師（機械、土木等），你可能需要工程師執照，除非你計畫在有執照的工程師的監督下工作；在許多司法管轄區，建築師、電工和總承包建築工人通常也需要執照。因此，你的雇主必須審查你所在轄區的相關執照要求，以確保你有資格擔任所提供的綠卡職位。

此外，建築相關職位的PERM招聘可能需要通知工會公司正在招聘外國工人擔任該職位。因此，公司和員工應確定工會是否涵蓋綠卡職位，並且必須在該工會發布雇用外國工人的意向通知。此外，與建築相關的職位可能需要外國工人前往建築工地工作。在這種情況下，應在員工執行工作的場所張貼備案通知，並根據正常的內部程序在內部使用所有內部媒體。如果預計要前往主要工作地點大都市統計區以外的地區出差，則可能需要額外招聘。